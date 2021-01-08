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Laborário confirma versão do Santos e diz que testes saíram após jogo

Goleiro John e zagueiro Wagner Leonardo testaram positivo para Covid em teste realizado na Argentina, mas resultados só saíram na quinta-feira, após o jogo contra o Boca...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 20:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 20:01

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Em meio à polêmica dos casos de Covid-19 de John e Wagner Leonardo, o CEMEPLA, laboratório responsável pela realização dos exames explicou, nas suas redes sociais, que os resultados foram conhecidos somente depois da partida, o que acaba com qualquer especulação de que o Santos já sabia da situação quando entrou em campo.A imprensa argentina publicou nesta sexta que o Boca deve questionar a conduta do Santos na Conmebol. O DIÁRIO OLÉ levantou a suspeita de que a permanência do time em campo durante o vestiário já pudesse ser uma medida para evitar contato maior, em ambiente fechado, de John e Wagner Leonardo com os outros jogadores da equipe. O protocolo de saúde da Argentina exige testagem antes de entrar no país, mas também antes de sair. O Santos realizou os testes no seu elenco no último sábado, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde, foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta, com John e Wagner Leonardo positivos.O Santos trabalha com a possibilidade de um falso positivo na Argentina e realizará a contraprova nos dois atletas assim que eles chegarem ao Brasil. A dupla deve sair de Buenos Aires ainda nesta sexta-feira, em avião sanitário providenciado pelo clube. Caso voltem a testar positivo, ficam fora do clássico contra o São Paulo e da partida de volta de semifinal contra o Boca Juniors.

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