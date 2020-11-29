Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • L. Lourenço elogia poder de reação do Santos e comemora chance como titular: 'Quero ajudar'
futebol

L. Lourenço elogia poder de reação do Santos e comemora chance como titular: 'Quero ajudar'

Meia do Santos foi titular contra o Sport e foi substituído no intervalo. No profissional desde setembro, jogador espera mais oportunidades com Cuca...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:38
Crédito: Lucas Lourenço foi titular contra o Sport (Pedro Ernesto/Santos
O meia Lucas Lourenço foi titular pela primeira vez no profissional do Santos na vitória contra o Sport, por 4 a 2, no sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele esteve em campo durante o primeiro tempo e foi substituído no intervalo pelo atacante Soteldo.
No profissional há dois meses, Lucas agradeceu a oportunidade ao técnico Cuca e afirmou que espera mais chances para ajudar o Santos.
- Fico feliz com essa oportunidade e espero poder repetir essas atuações. Agradeço ao Cuca e aos meus companheiros pela confiança e pela moral dentro de campo. Quero ajudar sempre - comentou Lucas Lourenço.O atleta ainda elogiou o poder de reação do Santos no segundo tempo. Após sofrer o empate antes da primeira etapa, o Peixe conseguiu marcar mais dois gols e manter a diferença de cinco pontos para o líder Atlético-MG.
- Resultado importante, ainda mais da maneira que foi. Mostramos poder de reação e conseguimos três pontos importantes, que nos deixam colado no topo da tabela. Manter os pés no chão, trabalhar e buscar a melhora a cada dia - falou o meia.
O Santos se reapresenta nesta segunda-feira, de olho no duelo contra a LDU, na terça, na Vila Belmiro, às 19h15, pelo jogo de volta da Copa Libertadores. Um empate e até uma derrota de 1 a 0 classificam o Alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados