L. Lourenço elogia poder de reação do Santos e comemora chance como titular: 'Quero ajudar'

Crédito: Lucas Lourenço foi titular contra o Sport (Pedro Ernesto/Santos

O meia Lucas Lourenço foi titular pela primeira vez no profissional do Santos na vitória contra o Sport, por 4 a 2, no sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele esteve em campo durante o primeiro tempo e foi substituído no intervalo pelo atacante Soteldo.

No profissional há dois meses, Lucas agradeceu a oportunidade ao técnico Cuca e afirmou que espera mais chances para ajudar o Santos.

- Fico feliz com essa oportunidade e espero poder repetir essas atuações. Agradeço ao Cuca e aos meus companheiros pela confiança e pela moral dentro de campo. Quero ajudar sempre - comentou Lucas Lourenço.O atleta ainda elogiou o poder de reação do Santos no segundo tempo. Após sofrer o empate antes da primeira etapa, o Peixe conseguiu marcar mais dois gols e manter a diferença de cinco pontos para o líder Atlético-MG.

- Resultado importante, ainda mais da maneira que foi. Mostramos poder de reação e conseguimos três pontos importantes, que nos deixam colado no topo da tabela. Manter os pés no chão, trabalhar e buscar a melhora a cada dia - falou o meia.