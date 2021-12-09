Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kuscevic participa de amistoso pela Seleção Chilena e comenta evolução no Palmeiras
futebol

Kuscevic participa de amistoso pela Seleção Chilena e comenta evolução no Palmeiras

Zagueiro atuou no empate do Chile com o México, em partida amistosa, e valorizou a oportunidade da convocação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 16:30

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 16:30

O zagueiro do Palmeiras Benjamin Kuscevic foi convocado pela Seleção Chilena para disputar um amistoso contra o México nesta quinta-feira (9). O duelo, que teve o defensor como titular da Roja, foi disputado no Texas, nos Estados Unidos, e terminou empatado em 2 a 2.
Quem foi o craque do Brasileirão 2021? Redação do LANCE! escolhe os melhores da competição
A escalação do Chile foi formada por um time alternativo, diferente do que vinha sendo escalado nas Eliminatórias Sul-Americanas. A ideia do técnico Martín Lasarte é descobrir alternativas para a equipe na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo.
Em entrevista ao portal chileno Redgol, Kuscevic comentou a respeito da oportunidade de voltar a representar seu país depois de certo tempo da última passagem para a seleção. Para ele, a evolução no Palmeiras, assim como na Universidad Católica, foi importante para alcançar isso.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Passou muito tempo, obviamente gostaria de ter voltado antes. Porém há que se conquistar a convocação, não é nada de graça. Então, tenho que aproveitar essa oportunidade. Tive experiências, tanto na Católica, quanto no Palmeiras, muito importantes. Não só no futebolístico, mas na parte tática e como pessoa.
O chileno, presente no elenco bicampeão da Libertadores pelo Verdão, também analisou sua participação no time durante a temporada. Apesar de não ter atuado por tanto tempo, ele afirmou estar preparado para competir.
- Não tive a regularidade que esperava, mas nos últimos jogos pude atuar um pouco mais. A verdade é que me sinto bem fisicamente e estou pronto para competir.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em razão da convocação, Kuscevic não estará à disposição da comissão técnica do Palmeiras na partida contra o Ceará nesta quinta (9), pela última rodada do Brasileirão. O Maior Campeão Nacional vai a campo às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, para despedir-se da competição nacional.
Crédito: KuscevicemcampopelaSeleçãoChilena.(Foto:Divulgação/FMF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados