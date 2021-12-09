Kuscevic participa de amistoso pela Seleção Chilena e comenta evolução no Palmeiras

O zagueiro do Palmeiras Benjamin Kuscevic foi convocado pela Seleção Chilena para disputar um amistoso contra o México nesta quinta-feira (9). O duelo, que teve o defensor como titular da Roja, foi disputado no Texas, nos Estados Unidos, e terminou empatado em 2 a 2.

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A escalação do Chile foi formada por um time alternativo, diferente do que vinha sendo escalado nas Eliminatórias Sul-Americanas. A ideia do técnico Martín Lasarte é descobrir alternativas para a equipe na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

Em entrevista ao portal chileno Redgol, Kuscevic comentou a respeito da oportunidade de voltar a representar seu país depois de certo tempo da última passagem para a seleção. Para ele, a evolução no Palmeiras, assim como na Universidad Católica, foi importante para alcançar isso.

Veja a tabela completa do Brasileirão- Passou muito tempo, obviamente gostaria de ter voltado antes. Porém há que se conquistar a convocação, não é nada de graça. Então, tenho que aproveitar essa oportunidade. Tive experiências, tanto na Católica, quanto no Palmeiras, muito importantes. Não só no futebolístico, mas na parte tática e como pessoa.

O chileno, presente no elenco bicampeão da Libertadores pelo Verdão, também analisou sua participação no time durante a temporada. Apesar de não ter atuado por tanto tempo, ele afirmou estar preparado para competir.

- Não tive a regularidade que esperava, mas nos últimos jogos pude atuar um pouco mais. A verdade é que me sinto bem fisicamente e estou pronto para competir.

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Em razão da convocação, Kuscevic não estará à disposição da comissão técnica do Palmeiras na partida contra o Ceará nesta quinta (9), pela última rodada do Brasileirão. O Maior Campeão Nacional vai a campo às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, para despedir-se da competição nacional.