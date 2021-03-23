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futebol

Kroos se machuca na Alemanha e retorna ao Real Madrid

Meio-campista sentiu dores no músculo adutor e é dúvida para duelo contra o Eibar...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:01

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 13:01
Crédito: Kroos voltou ao Real Madrid machucado após apenas um dia com seleção alemã (Christof Stache / AFP
Toni Kroos ficou apenas um dia em serviço com a seleção alemã, sentiu dores no músculo adutor e retornou para Madri. Nesta quarta-feira, o meio-campista irá para o Centro de Treinamento do clube e passará por novos exames. Neste momento, o atleta é dúvida para o duelo contra o Eibar no próximo dia três de abril.A lesão não parece grave e a opção por voltar ao Real Madrid se deu para que o problema não se agravasse. Apesar de estar machucado, a presença do alemão é praticamente garantida para o confronto contra o Liverpool pela Champions League no próximo dia seis de abril.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Dessa forma, Kroos irá perder três jogos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 contra a Islândia, Romênia e Macedônia. Esta foi a segunda lesão muscular do jogador na temporada, que já ficou fora de duas partidas pela equipe merengue.

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