Kroos se machuca na Alemanha e retorna ao Real Madrid

Toni Kroos ficou apenas um dia em serviço com a seleção alemã, sentiu dores no músculo adutor e retornou para Madri. Nesta quarta-feira, o meio-campista irá para o Centro de Treinamento do clube e passará por novos exames. Neste momento, o atleta é dúvida para o duelo contra o Eibar no próximo dia três de abril.A lesão não parece grave e a opção por voltar ao Real Madrid se deu para que o problema não se agravasse. Apesar de estar machucado, a presença do alemão é praticamente garantida para o confronto contra o Liverpool pela Champions League no próximo dia seis de abril.
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Dessa forma, Kroos irá perder três jogos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 contra a Islândia, Romênia e Macedônia. Esta foi a segunda lesão muscular do jogador na temporada, que já ficou fora de duas partidas pela equipe merengue.