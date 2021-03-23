Kroos se machuca na Alemanha e retorna ao Real Madrid

Toni Kroos ficou apenas um dia em serviço com a seleção alemã, sentiu dores no músculo adutor e retornou para Madri. Nesta quarta-feira, o meio-campista irá para o Centro de Treinamento do clube e passará por novos exames. Neste momento, o atleta é dúvida para o duelo contra o Eibar no próximo dia três de abril.A lesão não parece grave e a opção por voltar ao Real Madrid se deu para que o problema não se agravasse. Apesar de estar machucado, a presença do alemão é praticamente garantida para o confronto contra o Liverpool pela Champions League no próximo dia seis de abril.