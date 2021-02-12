Koeman: 'Quero que Messi permaneça, mas tem que saber que vão existir alterações'

O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, falou sobre a permanência de Lionel Messi no clube catalão, ressaltando que quer continuar com o craque argentino, mas segue afirmando que a equipe passa por mudanças. O holandês falou ainda sobre oportunidade aos mais jovens.
Veja a tabela do Espanhol- Messi é um gigante. Contra o Bétis foi bem visível a diferença. Quando entrou a nossa equipe mudou, os seus companheiros agarram-se à ele e o adversário fica com medo - disse o treinador holandês do Barcelona sobre a sua principal estrela.
Ronald Koeman também falou sobre uma eventual saída de Messi, ressaltando que deseja continuar com o camisa 10.
- Quero que Messi permaneça. Quero que fique como o melhor do mundo que é, mas tem que saber que vão existir alterações, mas não vou dizer nomes. Vamos dar oportunidades aos jovens. Ele tem de decidir se segue ou não - concluiu o treinador do Barcelona.
O Barcelona entra em campo neste sábado, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Deportivo Alavés, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça ocupa hoje a terceira colocação do torneio, com 43 pontos somados em 21 jogos.