Koeman não garante Messi na Supercopa: 'A última palavra é dele'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao pela decisão da Supercopa no domingo, às 17h (de Brasília), em Sevilla. Para jogar a finalíssima, porém, o clube catalão pode não contar com o seu principal jogador, visto que Lionel Messi lesionou-se no dia 9 de janeiro, na vitória por 4 a 0 contra o Granada, e não atuou na semifinal da Supercopa, contra a Real Sociedad.

O Barça vai chegar até a ponta do Espanhol? Veja a tabelaA lesão no bíceps femoral da perna esquerda de Messi com certeza o tiraria da partida, mas pelo confronto contra o Athletic Bilbao ser um final, o Barcelona ainda não descartou o jogador. O argentino viajou com a equipe para Sevilla, onde ocorrerá a decisão para realizar testes e definir se irá jogar ou não. O treinador do Barça, Ronald Koeman, assumiu que a presença do camisa 10 está nas mãos do craque.

- Ele tem vindo treinar de forma individual. Esta tarde deverá ser integrado no grupo e depois vamos ver. A última palavra é dele, porque é ele quem conhece melhor o corpo dele. Ainda assim, temos esperança de contar com o Messi neste jogo. Sem ele, é óbvio que vai nos faltar alguma coisa, mas vamos sempre tentar colocar o nosso jogo em prática.