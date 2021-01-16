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Koeman não garante Messi na Supercopa: 'A última palavra é dele'

Craque argentino lesionou-se contra o Granada e assistiu a vitória contra a Real Sociedad na arquibancada, e segue como dúvida forte para a decisão da Supercopa...

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 16:06
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona enfrentará o Athletic Bilbao pela decisão da Supercopa no domingo, às 17h (de Brasília), em Sevilla. Para jogar a finalíssima, porém, o clube catalão pode não contar com o seu principal jogador, visto que Lionel Messi lesionou-se no dia 9 de janeiro, na vitória por 4 a 0 contra o Granada, e não atuou na semifinal da Supercopa, contra a Real Sociedad.
O Barça vai chegar até a ponta do Espanhol? Veja a tabelaA lesão no bíceps femoral da perna esquerda de Messi com certeza o tiraria da partida, mas pelo confronto contra o Athletic Bilbao ser um final, o Barcelona ainda não descartou o jogador. O argentino viajou com a equipe para Sevilla, onde ocorrerá a decisão para realizar testes e definir se irá jogar ou não. O treinador do Barça, Ronald Koeman, assumiu que a presença do camisa 10 está nas mãos do craque.
- Ele tem vindo treinar de forma individual. Esta tarde deverá ser integrado no grupo e depois vamos ver. A última palavra é dele, porque é ele quem conhece melhor o corpo dele. Ainda assim, temos esperança de contar com o Messi neste jogo. Sem ele, é óbvio que vai nos faltar alguma coisa, mas vamos sempre tentar colocar o nosso jogo em prática.
Na temporada atual, Lionel Messi fez 21 partidas pelo Barcelona, marcando 14 gols e assistindo os seus companheiros em 6 oportunidades. O jogador está em fim de contrato e segue como pivô em uma das novelas mais citadas da janela de transferências, com o seu futuro totalmente indefinido.

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