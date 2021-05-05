Koeman não comanda o Barcelona diante do Atlético de Madrid

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, não poderá comandar a equipe no duelo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol neste sábado. O treinador foi expulso no último jogo diante do Granada e o Comitê de Apelação retificou a punição ao holandês.Os culés prometeram entrar com um recurso no Tribunal Administrativo Desportivo (TAD) com o objetivo de ter seu treinador orientando os atletas na beira do gramado. Neste momento, Alfred Schreuder será o responsável por dirigir o time.