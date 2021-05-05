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futebol

Koeman não comanda o Barcelona diante do Atlético de Madrid

Técnico holandês foi expulso no último duelo em que a equipe blaugrana saiu derrotada do Camp Nou para o Granada e apelação do Barça não surte efeito...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 10:21

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 10:21

Crédito: Koeman não podera orientar jogadores em duelo decisivo (Josep LAGO / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, não poderá comandar a equipe no duelo contra o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol neste sábado. O treinador foi expulso no último jogo diante do Granada e o Comitê de Apelação retificou a punição ao holandês.Os culés prometeram entrar com um recurso no Tribunal Administrativo Desportivo (TAD) com o objetivo de ter seu treinador orientando os atletas na beira do gramado. Neste momento, Alfred Schreuder será o responsável por dirigir o time.
> Veja a tabela da La Liga
Segundo o colegiado que puniu Koeman nesta quarta-feira, o holandês teria se referido ao quarto árbitro da partida contra o Granada como um "personagem". A La Liga está em reta final e este confronto contra o clube de Diego Simeone pode colocar o Barça na liderança do torneio.

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