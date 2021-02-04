Koeman exalta jogadores do Barça após classificação na Copa do Rei

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, destacou a entrega do time e exaltou seus atletas após a vitória épica do Barcelona sobre o Granada por 5 a 3 pela Copa do Rei. Após começar a partida perdendo por 2 a 0, a equipe empatou nos minutos finais, levou o jogo para a prorrogação e garantiu vaga nas semifinais do torneio.
- Foi incrível. Tentamos de tudo para ganhar até o último minuto. A equipe fez um grande trabalho. Começar perdendo por 2 a 0 e mostrar essa mentalidade é incrível. Acreditávamos na virada e essa é uma de nossas qualidades. Devemos destacar a ambição do time, nunca abaixamos a cabeça. É um momento que pode ser muito importante para a temporada.
Os culés estão 10 pontos atrás do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol e com um jogo a mais, mas Koeman acredita que o título da La Liga ainda pode ser possível. Na Copa do Rei, os blaugranas aguardam o sorteio nesta sexta-feira para saber qual será o adversário nas semifinais. Além dos catalães, Sevilla e Levante também já se garantiram entre os quatro melhores do torneio.