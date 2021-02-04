Koeman exalta jogadores do Barça após classificação na Copa do Rei

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, destacou a entrega do time e exaltou seus atletas após a vitória épica do Barcelona sobre o Granada por 5 a 3 pela Copa do Rei. Após começar a partida perdendo por 2 a 0, a equipe empatou nos minutos finais, levou o jogo para a prorrogação e garantiu vaga nas semifinais do torneio.

- Foi incrível. Tentamos de tudo para ganhar até o último minuto. A equipe fez um grande trabalho. Começar perdendo por 2 a 0 e mostrar essa mentalidade é incrível. Acreditávamos na virada e essa é uma de nossas qualidades. Devemos destacar a ambição do time, nunca abaixamos a cabeça. É um momento que pode ser muito importante para a temporada.