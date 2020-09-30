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futebol

Koeman elogia postura de Messi e fala sobre contratações: 'Procuramos reforços'

Holandês vibrou com fala de Messi e admitiu necessidade de reforços para ataque e defesa. Barcelona enfrenta o Celta de Vigo, nesta quinta-feira, fora de casa, pelo Espanhol...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 12:32
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Antes do duelo contra o Celta de Vigo, nesta quinta-feira, fora de casa, o técnico Ronald Koeman conversou com a imprensa em entrevista coletiva. O comandante do Barcelona elogiou a postura de Messi, que, em declaração ao jornal "Sport", pediu união do elenco, e também falou sobre reforços.- Não sei se depois das declarações de Messi terei uma vida tranquila, não creio. Sempre há alguma coisa. Mas é sempre positivo que o capitão peça união. Espero que estejamos mais calmos do que temos estado ultimamente - disse Koeman, que completou:
- Acho que temos que procurar a melhor equipe para ele, onde possa brilhar e dar o máximo rendimento. E buscar fórmulas nos treinos porque ele vive da vitória, mesmo nos treinamentos. Para ele ser feliz não há outro remédio senão vencer jogos.
A poucos dias do encerramento da janela de transferências, o técnico holandês também falou sobre a chegada de reforços. Koeman disse que o clube busca a chegada de novos jogadores, especialmente para o ataque.
- Primeiro é preciso analisar o elenco. Sabemos que economicamente o clube tem problemas, como todo mundo. Mas há uma ou duas posições que procuramos melhorar. A posição de '9' é uma. Trabalhamos e existem opções. Tudo é inseguro. O clube vai trabalhar ao máximo para tê-lo, senão usaremos os que temos, porque não tenho nenhuma queixas com eles. Na defesa também temos problemas.
Por falar em reforços, o treinador blaugrana se esquivou um pouco sobre o lateral-direito Segiño Dest, que está perto de ser anunciado como novo reforço. Apesar de elogiar o jogador, que já passou por exames médicos, Koeman lembrou que tentou levá-lo à seleção holandesa. O jovem é holandês de nascimento, mas é filho de estadunidense e escolheu os Estados Unidos.
- Ele está fazendo o exame médico e os contratos ainda precisam ser assinados. Até que sejam assinados, eu não vou dar uma opinião, mas ele é jovem e as coisas têm que mudar aqui. Ele deve competir com outros laterais. Mas é bom porque, apesar da idade, ele jogou a Champions League e tenho a certeza que quando ele assinar será muito útil para o Barça. Falei com ele sobre a seleção nacional, mas a decisão dele foi de jogar pelos Estados Unidos e não pela Holanda.

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