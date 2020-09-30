Koeman elogia postura de Messi e fala sobre contratações: 'Procuramos reforços'

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Antes do duelo contra o Celta de Vigo, nesta quinta-feira, fora de casa, o técnico Ronald Koeman conversou com a imprensa em entrevista coletiva. O comandante do Barcelona elogiou a postura de Messi, que, em declaração ao jornal "Sport", pediu união do elenco, e também falou sobre reforços.- Não sei se depois das declarações de Messi terei uma vida tranquila, não creio. Sempre há alguma coisa. Mas é sempre positivo que o capitão peça união. Espero que estejamos mais calmos do que temos estado ultimamente - disse Koeman, que completou:

- Acho que temos que procurar a melhor equipe para ele, onde possa brilhar e dar o máximo rendimento. E buscar fórmulas nos treinos porque ele vive da vitória, mesmo nos treinamentos. Para ele ser feliz não há outro remédio senão vencer jogos.

A poucos dias do encerramento da janela de transferências, o técnico holandês também falou sobre a chegada de reforços. Koeman disse que o clube busca a chegada de novos jogadores, especialmente para o ataque.

- Primeiro é preciso analisar o elenco. Sabemos que economicamente o clube tem problemas, como todo mundo. Mas há uma ou duas posições que procuramos melhorar. A posição de '9' é uma. Trabalhamos e existem opções. Tudo é inseguro. O clube vai trabalhar ao máximo para tê-lo, senão usaremos os que temos, porque não tenho nenhuma queixas com eles. Na defesa também temos problemas.

Por falar em reforços, o treinador blaugrana se esquivou um pouco sobre o lateral-direito Segiño Dest, que está perto de ser anunciado como novo reforço. Apesar de elogiar o jogador, que já passou por exames médicos, Koeman lembrou que tentou levá-lo à seleção holandesa. O jovem é holandês de nascimento, mas é filho de estadunidense e escolheu os Estados Unidos.