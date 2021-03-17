Klopp não crê em classificação para a Champions via Premier League

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, não acredita que irá conseguir chegar entre os quatro primeiros colocados da Premier League. Em entrevista à Lothar Matthaus para o "Sport Bild", o treinador lamentou as adversidades na temporada. Dessa forma, o alemão demonstrou estar preocupado com a situação financeira que os Reds podem ficar.- Conquistar a classificação para a Champions League pela Premier League será muito difícil, nós sabemos. E você não conquista uma Liga dos Campeões em um ano com grandes lesões como a gente teve. O adversário não precisa de muitas chances contra a gente porque cometemos muitos erros. Isso (não se classificar para a competição da Uefa) significaria uma enorme perda financeira.