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futebol

Klopp não crê em classificação para a Champions via Premier League

Técnico do Liverpool reconhece dificuldades enfrentadas nesta temporada e teme por um enorme prejuízo financeiro caso o time de Anfield não esteja na Liga dos Campeões...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:07

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 09:07
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, não acredita que irá conseguir chegar entre os quatro primeiros colocados da Premier League. Em entrevista à Lothar Matthaus para o "Sport Bild", o treinador lamentou as adversidades na temporada. Dessa forma, o alemão demonstrou estar preocupado com a situação financeira que os Reds podem ficar.- Conquistar a classificação para a Champions League pela Premier League será muito difícil, nós sabemos. E você não conquista uma Liga dos Campeões em um ano com grandes lesões como a gente teve. O adversário não precisa de muitas chances contra a gente porque cometemos muitos erros. Isso (não se classificar para a competição da Uefa) significaria uma enorme perda financeira.
> Veja a tabela da Premier League
A equipe de Anfield está nas quartas de final do principal torneio de futebol da Europa e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Na Premier League, o clube ocupa a 6ª colocação com 46 pontos, enquanto o Chelsea está em 4º lugar com 51 pontos. Restam nove rodadas para o Liverpool tentar reverter a situação.

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