Klopp entra no coro, e também critica demissão de Lampard no Chelsea: 'Abramovich não é paciente'

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP

Após Pep Guardiola falar o que pensa a respeito da demissão de Frank Lampard do comando do Chelsea, foi a vez de Jürgen Klopp sair em defesa do ex-comandante dos Blues. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o técnico do Liverpool elogiou o ex-meia, e fez duras críticas ao presidente dos londrinos.

+ Veja a tabela da Premier League- Aconteceram duas coisas. A primeira é que Lampard perdeu o emprego e devo dizer que é muito difícil. A outra é que o Chelsea fez um trabalho incrível no mercado de verão comprando grandes jogadores, mas as coisas levam tempo. É muito difícil tomar esta decisão tão cedo, mas o Roman Abramovich (presidente do Chelsea) deu-lhe recursos, mas não é a pessoa mais paciente do mundo - disse Klopp, que completou:

- Tenho pena do Frank (Lampard) porque ele é um jovem treinador e está realmente preparado. Desejo o melhor. Vai correr tudo bem para ele. Talvez seja bom para ele que a história com o Chelsea tenha acabado porque é o seu clube e agora ele pode ir a qualquer lugar livre e sem empates - concluiu.

+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele

​Klopp, no entanto, fez questão de reconhecer o talento do ex-treinador do Paris Saint-Germain e elogiou Thomas Tuchel.