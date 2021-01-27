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Klopp entra no coro, e também critica demissão de Lampard no Chelsea: 'Abramovich não é paciente'

Técnico do Liverpool diz que direção do Chelsea não teve calma com Lampard, e que resultados não aparecem de uma hora para a outra. Alemão também elogia compatriota...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 15:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:49

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Após Pep Guardiola falar o que pensa a respeito da demissão de Frank Lampard do comando do Chelsea, foi a vez de Jürgen Klopp sair em defesa do ex-comandante dos Blues. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o técnico do Liverpool elogiou o ex-meia, e fez duras críticas ao presidente dos londrinos.
+ Veja a tabela da Premier League- Aconteceram duas coisas. A primeira é que Lampard perdeu o emprego e devo dizer que é muito difícil. A outra é que o Chelsea fez um trabalho incrível no mercado de verão comprando grandes jogadores, mas as coisas levam tempo. É muito difícil tomar esta decisão tão cedo, mas o Roman Abramovich (presidente do Chelsea) deu-lhe recursos, mas não é a pessoa mais paciente do mundo - disse Klopp, que completou:
- Tenho pena do Frank (Lampard) porque ele é um jovem treinador e está realmente preparado. Desejo o melhor. Vai correr tudo bem para ele. Talvez seja bom para ele que a história com o Chelsea tenha acabado porque é o seu clube e agora ele pode ir a qualquer lugar livre e sem empates - concluiu.
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​Klopp, no entanto, fez questão de reconhecer o talento do ex-treinador do Paris Saint-Germain e elogiou Thomas Tuchel.
- Infelizmente para nós, Tuchel é um bom treinador, muito bom. Eu o conheço há muito tempo e tenho muito respeito por ele. Este Chelsea é um presente para ele. Tenho certeza de que Thomas vê as coisas dessa forma. Eles são muito bons - disse Klopp.

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