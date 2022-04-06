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futebol

Klopp descarta contratação de Haaland ao Liverpool

Treinador dos Reds falou para o jornal alemão 'SportBild' que os valores para ter o atacante são muito altos
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Publicado em 06 de Abril de 2022 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 09:31
Menos um destino para Haaland! A briga para a contratação de Haaland é grande entre os gigantes europeus. Em entrevista ao jornal alemão ‘SportBild’, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp descartou a possibilidade do clube negociar uma transferência com o atacante devido aos altos custos.> Técnico do Dortmund reclama de lesão de Haaland: 'O pé está azul'
- Não iremos por aí. Os números citados são muito loucos. Não temos nada a ver com isso. Sem chance! - revelou o treinador.
O Borussia Dortmund não acredita na permanência do atacante por não poder competir com a condição financeira de outros clubes da Europa. Sendo assim, os favoritos para a contratação de Haaland são o Manchester City e o Real Madrid.
Haaland é o grande nome do Dortmund. O atacante norueguês tem 23 gols marcados e seis assistências em 24 partidas disputadas na temporada pelo clube.
Crédito: (Foto:INAFASSBENDER/AFP

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