Klopp descarta contratação de Haaland ao Liverpool

Menos um destino para Haaland! A briga para a contratação de Haaland é grande entre os gigantes europeus. Em entrevista ao jornal alemão ‘SportBild’, o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp descartou a possibilidade do clube negociar uma transferência com o atacante devido aos altos custos.> Técnico do Dortmund reclama de lesão de Haaland: 'O pé está azul'

- Não iremos por aí. Os números citados são muito loucos. Não temos nada a ver com isso. Sem chance! - revelou o treinador.

O Borussia Dortmund não acredita na permanência do atacante por não poder competir com a condição financeira de outros clubes da Europa. Sendo assim, os favoritos para a contratação de Haaland são o Manchester City e o Real Madrid.

Haaland é o grande nome do Dortmund. O atacante norueguês tem 23 gols marcados e seis assistências em 24 partidas disputadas na temporada pelo clube.