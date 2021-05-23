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Klopp celebra terceiro lugar e classificação do Liverpool para a Champions: 'Estou satisfeito'

Comandante do Liverpool comemorou classificação de sua equipe para a Champions após vitória sobre o Crystal Palace...
LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 15:22

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:22

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Após vencer o Crystal Palace por 2 a 0 neste domingo, o Liverpool garantiu a sua classificação para a próxima edição da Champions League. O treinador da equipe inglesa comemorou o terceiro lugar e falou à impressa sobre a temporada.
Veja a tabela final do Inglês- Estou tão orgulhoso pelo que os meus jogadores fizeram nos últimos 10 ou 15 jogos, pela reação da equipa nos maus momentos. Oito vitórias em 10 jogos, com dois empates, é realmente impressionante - disse Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.
Jurgen Klopp também comentou sobre a temporada difícil feita pelo Liverpool e sobre o fato de estar satisfeito com o terceiro lugar na tabela do Campeonato Inglês.
- Não foi o nosso ano em termos de campeonato, mas estou realmente satisfeito com o terceiro lugar. Foi uma temporada que parece que durou dois anos - concluiu o comandante dos Reds.

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