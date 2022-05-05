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Kleber Leite diz que Jesus 'provavelmente não' sabia que falas sobre o Flamengo seriam publicadas

Ex-presidente rubro-negro é próximo de Jorge Jesus e esteve com ele e o jornalista Renato Maurício Prado, que registrou declarações bombásticas do treinador
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Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 18:43
A residência de Kleber Leite no Rio foi local para o encontro entre Jorge Jesus, amigos do ex-presidente do Flamengo e o jornalista Renato Maurício Prado, que publicou declarações do técnico feitas enquanto assistiam ao jogo entre Flamengo e Talleres, pela Libertadores. O antigo mandatário do clube afirmou que "provavelmente" o técnico não sabia que tais palavras seriam publicadas e que não entende "tanta confusão".- Provavelmente, pelo visto, não (sobre Jesus estar ciente a respeito da publicação de suas declarações). Embora soubesse que o Renato (Maurício Prado, do "UOL") é jornalista. O que não entendi até agora: por que tanta confusão, se o que foi colocado é verdadeiro, simples e direto? - questionou Kleber Leite, ao LANCE!.
> Agente de Paulo Sousa detona fala de Jesus sobre Fla: 'Perturbado'
Jorge Jesus chegou a manifestar o desejo de voltar ao comando do Flamengo, deu prazo para "resolver sua vida" e, conforme publicado pelo jornalista, deu suas impressões a respeito do trabalho de Paulo Sousa (veja mais aqui).
Em sua passagem pelo Flamengo, entre 2019 e 2020, Jorge Jesus ficou próximo de Kleber Leite. Desde a saída do Mister, os dois já estiveram juntos em outras oportunidades, inclusive em Portugal, onde o Kleber foi recebido pelo técnico.
> Veja a tabela do Brasileirão
Mais cedo, Kleber Leite, aliás, manifestou o desejo pelo retorno de Jorge Jesus ao Fla:
- Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. E diria, sem medo de errar, no que diz respeito à nossa torcida, que a recíproca é verdadeira.Tomara que este reencontro, um dia, ocorra.
O L! tentou contatos com Renato Maurício Prado, mas não obteve retorno.
Crédito: JorgeJesusaoladodeKleberLeite,ex-presidentedoFlamengo(Foto:Reprodução/Internet

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