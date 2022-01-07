Klaus vê 'oportunidade muito grande' no Botafogo, cita mescla com jovens e diz: 'Me sinto preparado'

Depois de Vinícius Lopes, o Botafogo oficializou mais um reforço para 2022. O zagueiro Klaus, de 27 anos, atuou no Ceará nas últimas duas temporadas e assinou um vínculo até 2024 com o clube de General Severiano. Apresentado nesta sexta-feira no Estádio Nilton Santos, o jogador exaltou o elenco e a oportunidade. Eduardo Freeland, diretor de futebol, destacou a bola parada ofensiva interessante e a imposição. Veja o que esperar do jogador. - Me sinto preparado para ajudar o clube na Série A. Venho de cinco anos disputando a competição e espero contribuir em campo. Nos primeiros treinamentos fui muito bem recebido pelo grupo, conheci os atletas da posição e sei que tem uma mescla entre os atletas mais experientes e os mais jovens. Espero que a gente possa tirar proveito disso. Vou dar sempre meu melhor nos treinamentos para ser relacionado e jogar - afirmou o jogador.

- Encaro como uma oportunidade muito grande. Fiquei feliz pela proposta do Botafogo e por ter abraçado esse desafio. É um orgulho ser contratado e estar aqui hoje. Espero que seja um grande ano para mim e para o clube. Agradeço a todos pelo carinho. Torcida alvinegra, estaremos juntos e que seja um 2022 de sucesso - completou.Com a saída de Gilvan e tendo Kanu aparecendo com interesse do Corinthians, o Botafogo necessitava de um zagueiro. Klaus, que deixou o Ceará ao final de contrato, chega sem custos ao clube. Além do Vozão, o defensor também soma passagens por Juventude e Internacional. O jogador, inclusive, já iniciou os treinamentos com o time e o treinador Enderson Moreira.

- O elenco do Botafogo é muito qualificado, tem bons jogadores. Estou aqui para ajudar e fazer meu melhor. Se puder atuar nas partidas vou dar o máximo. Jogo dos dois lados, sou destro, então facilita pela direita, mas já atuei na esquerda também na Série A - explicou.

- As lideranças do grupo fortalecem todo mundo e são importantes dentro do elenco. É uma característica que tenho também dentro de campo, gosto de orientar meus companheiros. Acredito que facilita nos jogos a alcançar o êxito. Espero poder fazer isso e mostrar essa personalidade que mostrei em outros clubes já - finalizou.

O novo jogador do Botafogo também tem um "quê" de professor. Klaus, reforço anunciado pelo Glorioso na última quinta-feira, carrega uma história emocionante nas costas: ele ensinou o massagista do Ceará, seu ex-clube, a ler e escrever no ano passado. Por isso, recebeu o troféu "Não é só futebol" pela CBF.