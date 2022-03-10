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Klaus treina com o grupo e se aproxima de retorno no Botafogo

Recuperado de lesão na coxa esquerda sofrida ainda na pré-temporada, zagueiro treina normalmente com o elenco e pode ficar à disposição para última rodada do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 14:24

Publicado em 10 de Março de 2022 às 14:24

O Botafogo pode ter uma estreia na última rodada da Taça Guanabara, contra o Audax Rio, no próximo domingo. O zagueiro Klaus, que havia se lesionado em janeiro, retornou aos treinos e participou das atividades sem limitações. O jogador virou mais uma opção para Lúcio Flávio, técnico interino.+ Botafogo planeja a chegada de seis a oito reforços para o Brasileirão
Klaus, um dos reforços do Glorioso para a temporada, teve uma lesão na coxa esquerda ainda na pré-temporada e sequer estreou pelo Glorioso. Com o trabalho de recuperação, iniciou a transição há cerca de três semanas. Com o processo avançado, já treina normalmente com os companheiros.
E essa recuperação pode chegar em boa hora. Kanu, titular da posição, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Mezenga, reserva imediato, saiu do jogo contra o Volta Redonda, na última segunda-feira, com bota ortopédica após torcer o tornozelo e, apesar de o problema não ser grave, pode ser poupado por precaução.
Já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo joga para saber em qual posição terminará na Taça Guanabara. Se for terceiro, enfrenta o Flamengo; se ficar em quarto, medirá forças com o Fluminense.
Crédito: KlausemtreinodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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