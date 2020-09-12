Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kevin valoriza oportunidade no Botafogo: 'É matar um leão por dia'

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, lateral-direito destaca trabalho para conquistar sequência positiva no Alvinegro após primeiro semestre longe das quatro linhas...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O primeiro semestre de 2020 foi decepcionante para Kevin. Contratado pelo Grêmio em janeiro, mas, com a pandemia do novo coronavírus, não atuou pela equipe principal do Imortal. Foram praticamente sete meses sem entrar em campo, mas o lateral-direito ganhou uma nova chance. O Botafogo apostou no defensor de 23 anos.
Sob o aval de Paulo Autuori, Kevin chegou e, aos poucos, conquistou espaço no clube carioca. Já são seis partidas disputadas e a titularidade nos últimos três jogos. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o lateral-direito afirma que a chance do Alvinegro deve ser aproveitada.
- No primeiro semestre infelizmente tivemos a pandemia e eu fiquei praticamente quatro meses parado. Me cuidei bastante para quando surgisse a oportunidade. Fiquei muito feliz pela porta que se abriu no Botafogo. Agora é matar um leão por dia, é continuar trabalhando firme e forte. Quero fazer bons jogos e continuar nessa evolução - afirmou.
Com forte chegada ofensiva, Kevin tem sido "beneficiado" pelo esquema de três zagueiros, implementado por Paulo Autuori nos últimos duelos. O lateral-direito afirmou que conversou com a comissão técnica sobre gostar de chegar ao terço final e que esta formação tática encaixa com o seu estilo de jogo.
- Quando cheguei pude falar (com o Autuori) um pouco das minhas características. Disse que era um lateral ofensivo, então com três zagueiros tenho mais liberdade, como um ala, mas sem deixar de defender. Realmente esse esquema com três defensores me dá uma liberdade maior no ataque, onde é meu ponto forte. Facilita mais o meu trabalho. Mas, independente de sistema, seja com três ou dois zagueiros, estou pronto para jogar e dar o meu melhor - analisou o defensor.Desatenção? Nervosismo? Para Kevin, nenhum desses fatores aparece no Botafogo, que vem sofrendo com gols nos finais das partidas no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro deixou de ganhar seis pontos com bolas nas redes após os 42 minutos do segundo tempo - diante de Flamengo, Corinthians e Athletico Paranaense.
- Estamos fazendo bons jogos, mas infelizmente a gente vem tomando gols no final. Acho que não é nada de nervosismo ou ansiedade, são coisas que acontecem no jogo. Infelizmente é algo que está acontecendo com a gente. Pode ter certeza que estamos nos cobrando muito e buscando soluções para que isso não aconteça mais - ressaltou.
Kevin valoriza o dia a dia com Keisuke Honda e Salomon Kalou no Botafogo. Apesar de nunca ter conversado especificadamente sobre estudos com um dos dois, o lateral-direito afirma que tem o desejo de aprender uma nova língua no futuro por inspiração dos companheiros.
- A questão dos estudos ainda não conversei, até porque eu não entendo muito. Claro que tenho essa vontade de aprender outros idiomas e incluir isso no meu dia a dia para aprender mais e mais. Minha rotina com os dois é bem tranquila, são pessoas boas demais. Excelentes profissionais. Só tenho a aprender com eles - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados