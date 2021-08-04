Kevin Malthus passa por cirurgia e já projeta recuperação no Santos

O volante Kevin Malthus passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira. O procedimento foi conduzido pelo Dr. Moisés Cohen e foi considerado um sucesso.O jogador já iniciou o processo de recuperação. O prazo para a volta aos gramados é estimado entre seis e nove meses. Ou seja, Kevin Malthus só volta aos gramados na próxima temporada.

- Não é tipo de notícia que anima um atleta a divulgar. Porém, é parte da minha profissão e do meu sonho passar por este tipo de dificuldade. A cirurgia foi bem sucedida e a partir de agora inicio meu processo de recuperação. Não faltará dedicação e o esforço será ainda maior para estar em campo o quanto antes pelo Santos - afirmou o jogador.Kevin Malthus foi o oitavo jogador do Santos a sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em menos de um ano. Além dele, fizeram a mesma cirurgia Carlos Sánchez, Jobson e Sandry entre os profissionais, Cadu, Felipe Laurindo e Natan das categorias de base e Tayla das Sereias da Vila.