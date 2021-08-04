Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kevin Malthus passa por cirurgia e já projeta recuperação no Santos

Volante passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito na tarde desta quarta-feira. Prazo de recuperação é estimado entre seis e nove meses...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 19:02
Crédito: Kevin Malthus passou por cirurgia no joelho nesta quarta-feira (Foto Divulgação
O volante Kevin Malthus passou por uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira. O procedimento foi conduzido pelo Dr. Moisés Cohen e foi considerado um sucesso.O jogador já iniciou o processo de recuperação. O prazo para a volta aos gramados é estimado entre seis e nove meses. Ou seja, Kevin Malthus só volta aos gramados na próxima temporada.
- Não é tipo de notícia que anima um atleta a divulgar. Porém, é parte da minha profissão e do meu sonho passar por este tipo de dificuldade. A cirurgia foi bem sucedida e a partir de agora inicio meu processo de recuperação. Não faltará dedicação e o esforço será ainda maior para estar em campo o quanto antes pelo Santos - afirmou o jogador.Kevin Malthus foi o oitavo jogador do Santos a sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em menos de um ano. Além dele, fizeram a mesma cirurgia Carlos Sánchez, Jobson e Sandry entre os profissionais, Cadu, Felipe Laurindo e Natan das categorias de base e Tayla das Sereias da Vila.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados