Kevin Malthus inicia transição para voltar aos gramados pelo Santos

O volante Kevin Malthus começou a fase de transição para o retorno aos gramados após seis meses de cirurgia. Em agosto do ano passado, Kevin sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino realizado no CT da Chapecoense. O Menino da Vila está inscrito no Paulistão e revelou a ansiedade de poder voltar a jogar.- Foi um período muito complicado para mim. Poder voltar a calçar as chuteiras novamente foi uma conquista pessoal muito grande. Cada passo avançado vem sendo uma grande vitória, pois todo atleta sabe como é difícil e longo um processo de retorno pós lesão no joelho. Estou inscrito no Campeonato Paulista e estou trabalhando com muito empenho para estar de volta aos gramados e poder atuar pela segunda vez na competição - ressaltou o jogador.

Nesta fase de transição, o volante vai realizar ações físicas no gramado ligadas a estímulos de uma partida de futebol. Alguns movimentos laterais e com maior impacto, sob o uso de chuteiras, visando a adaptação e fortalecimento do joelho. É a última fase antes do retorno aos treinamentos com bola junto ao elenco.Kevin Malthus foi um dos Meninos da Vila que participaram do laboratório feito pelo técnico argentino Ariel Holan no Campeonato Paulista de 2021. Na temporada passada o meia fez 11 jogos, somando 501 minutos em campo e ainda marcou um gol na fase de grupos da Copa Libertadores antes da lesão.

Natural de Belém, do Pará, o volante tem contrato com o Peixe até 31 de março de 2026. Malthus começou a jogar aos 5 anos no futsal da Tuna Luso brasileira e veio morar em Santos por conta do trabalho do pai, no Exército. Então ele passou pela escolinha Meninos da Vila em 2014 e pelo futsal do clube, antes de ser testado e aprovado no campo para o Sub-10.