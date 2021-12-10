Kevin faz gol da vitória e celebra chance no profissional: ‘Agarrar a oportunidade’

Titular na reta final do Brasileirão, o atacante Kevin foi um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão. O Verdão utilizou o confronto para testar as Crias em campo.

Tido como umas das principais promessas do clube, o jovem atacante mostrou serviço e aproveitou bem a oportunidade do técnico Paulo Victor. O garoto de 18 anos comentou sobre a felicidade de marcar o gol do jogo, seu primeiro na equipe principal do Verdão, e agradeceu pelo apoio dos familiares:– Queria primeiramente agradecer a Deus e aos meus familiares. Pessoas importantes que estão aqui me dando apoio. Primeiro, agradecer a equipe. Sem eles não sairia meu gol. A gente tem que agarrar a oportunidade da maneira mais forte possível – completou.

Após receber vários tapas na cabeça dos outros Crias na comemoração, o camisa 36 brincou com a situação e disse que a relação com os companheiros é a melhor possível. Por fim, o atacante valorizou a presença dos torcedores na Arena Barueri:

– A primeira comemoração tem que ser pra mostrar a raça que você tem pelo time. Agradecer essa nação maravilhosa que está apoiando a gente – finalizou.

Com a vitória na despedida da competição, o Maior Campeão Nacional terminou a sua participação no Brasileirão na terceira posição, com 66 pontos conquistados.