Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kevin faz gol da vitória e celebra chance no profissional: ‘Agarrar a oportunidade’
futebol

Kevin faz gol da vitória e celebra chance no profissional: ‘Agarrar a oportunidade’

Jovem promessa do Verdão foi um dos destaques na vitória sobre o Ceará e elogiou presença dos torcedores na Arena Barueri
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 23:56

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 23:56

Titular na reta final do Brasileirão, o atacante Kevin foi um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Ceará por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão. O Verdão utilizou o confronto para testar as Crias em campo.
Tido como umas das principais promessas do clube, o jovem atacante mostrou serviço e aproveitou bem a oportunidade do técnico Paulo Victor. O garoto de 18 anos comentou sobre a felicidade de marcar o gol do jogo, seu primeiro na equipe principal do Verdão, e agradeceu pelo apoio dos familiares:– Queria primeiramente agradecer a Deus e aos meus familiares. Pessoas importantes que estão aqui me dando apoio. Primeiro, agradecer a equipe. Sem eles não sairia meu gol. A gente tem que agarrar a oportunidade da maneira mais forte possível – completou.
Após receber vários tapas na cabeça dos outros Crias na comemoração, o camisa 36 brincou com a situação e disse que a relação com os companheiros é a melhor possível. Por fim, o atacante valorizou a presença dos torcedores na Arena Barueri:
– A primeira comemoração tem que ser pra mostrar a raça que você tem pelo time. Agradecer essa nação maravilhosa que está apoiando a gente – finalizou.
Com a vitória na despedida da competição, o Maior Campeão Nacional terminou a sua participação no Brasileirão na terceira posição, com 66 pontos conquistados.
Crédito: KevinéumdosdestaquesdoPalmeirasSub-20(Foto:Reprodução/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados