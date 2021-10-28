Kevin, atacante do Palmeiras, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-18

Crédito: Reprodução/Palmeiras

Nesta quarta-feira (27), o atacante Kevin, da equipe Sub-20 do Palmeiras, foi convocado pelo treinador Dudu Patetuci para defender a Seleção Brasileira na Revelations Cup, torneio que será realizado no México entre os dias 09 e 17 de novembro.Com vínculo no Verdão até 2026, o jovem de 18 anos vive sua primeira experiência na categoria Sub-20 e já soma 10 participações em gols na atual temporada - cinco gols e cinco assistências. Destaque pela velocidade e drible, o atacante já treinou com os profissionais e chegou a ser relacionado por Abel Ferreira para duas partidas do profissional.

Além de Kevin, o goleiro Natan e o zagueiro Jhow já foram chamados para a Canarinho Sub-18 em 2021. O arqueiro, inclusive, também estará na Revelations Cup.A competição tem como objetivo desenvolver a geração de jogadores nascidos em 2003 e prepará-los para o Torneio Sul-Americano Sub-20 em 2023, que é classificatório para a Copa do Mundo da categoria.