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Kenedy, do Flamengo, testa negativo para a Covid-19 e deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira

Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto; por isso, ele precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres....

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:22

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 12:22
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Na última quarta-feira, o atacante Kenedy testou negativo para a Covid-19. Dessa forma, o novo jogador do Flamengo deve embarcar de Londres nesta tarde para chegar ao Brasil já na sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo site "ge".
> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro, Vitinho e Michael comandam goleada do FlaVale lembrar que Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto. Por isso, ele precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres. Passado o período de isolamento, o atacante realizou novos exames e está liberado para viajar ao Brasil.
O nome de Kenedy, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador, então, já está com a documentação regulamentada para jogar pelo Flamengo. Por outro lado, ainda não há uma data para a estreia do novo reforço do time da Gávea.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
O jogador de 25 anos chegou ao clube carioca por empréstimo de um ano e o Rubro-Negro terá a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual).
O Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Rubro-Negro Carioca enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 19h, em partida válida pela 18ª rodada da competição. O duelo terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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