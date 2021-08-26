Kenedy, do Flamengo, testa negativo para a Covid-19 e deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Na última quarta-feira, o atacante Kenedy testou negativo para a Covid-19. Dessa forma, o novo jogador do Flamengo deve embarcar de Londres nesta tarde para chegar ao Brasil já na sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo site "ge".

> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro, Vitinho e Michael comandam goleada do FlaVale lembrar que Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto. Por isso, ele precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres. Passado o período de isolamento, o atacante realizou novos exames e está liberado para viajar ao Brasil.

O nome de Kenedy, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador, então, já está com a documentação regulamentada para jogar pelo Flamengo. Por outro lado, ainda não há uma data para a estreia do novo reforço do time da Gávea.

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O jogador de 25 anos chegou ao clube carioca por empréstimo de um ano e o Rubro-Negro terá a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual).