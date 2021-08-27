Kenedy brinca sobre gafe cometida em sua apresentação no Flamengo

Emprestado pelo Chelsea (ING) até o meio de 2022, Kenedy foi oficialmente apresentado como reforço do Flamengo nesta sexta. Aos 25 anos e longe do futebol brasileiro desde 2015, o atacante deu sinais de nervosismo durante a entrevista coletiva e cometeu algumas gafes. Em certo momento, disse que o Flamengo "era o maior clube da Europa". Em sua rede social, o novo dono da camisa 33 rubro-negra mostrou que levou os memes e zoações na esportiva.- Sorriso de quem vai jogar no maior da Europa - publicou Kenedy, seguido por emojis de sorrisos, em seu perfil no Instagram - confira a publicação abaixo. Para o jogo deste sábado, contra o Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão, Kenedy não será relacionado. Ele viajou para o Rio de Janeiro logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros - que estão em São Paulo. A partir de segunda, no Ninho do Urubu, Kenedy passa a trabalhar com o grupo.