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futebol

Kenedy brinca sobre gafe cometida em sua apresentação no Flamengo

Atacante brincou nas redes sociais sobre a gafe cometida em sua entrevista de apresentação, quando disse que estava chegando ao "maior clube da Europa"...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 14:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 14:49
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Emprestado pelo Chelsea (ING) até o meio de 2022, Kenedy foi oficialmente apresentado como reforço do Flamengo nesta sexta. Aos 25 anos e longe do futebol brasileiro desde 2015, o atacante deu sinais de nervosismo durante a entrevista coletiva e cometeu algumas gafes. Em certo momento, disse que o Flamengo "era o maior clube da Europa". Em sua rede social, o novo dono da camisa 33 rubro-negra mostrou que levou os memes e zoações na esportiva.- Sorriso de quem vai jogar no maior da Europa - publicou Kenedy, seguido por emojis de sorrisos, em seu perfil no Instagram - confira a publicação abaixo. Para o jogo deste sábado, contra o Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão, Kenedy não será relacionado. Ele viajou para o Rio de Janeiro logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros - que estão em São Paulo. A partir de segunda, no Ninho do Urubu, Kenedy passa a trabalhar com o grupo.
Aos 25 anos, Kenedy chegou ao Flamengo por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros, e o Rubro-Negro tem a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual). O valor investido atualmente será abatido caso haja a aquisição em definitivo (saiba mais aqui).

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