Keisuke Honda parabeniza Salomon Kalou no Botafogo: 'Grande gol'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O 2 a 2 com o Corinthians saiu de forma amarga, mas a partida diante do Timão, neste sábado, na Neo Química Arena, ficará marcada como o jogo em que Salomon Kalou fez o primeiro gol pelo Botafogo.

Após a partida, Keisuke Honda parabenizou o marfinense com uma publicação no Twitter. Além disto, o japonês também agradeceu o suporte dos torcedores.

- Obrigado a todos vocês (botafoguenses) pela torcida. E parabéns Salomon Kalou pelo grande gol - escreveu.