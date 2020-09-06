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futebol

Keisuke Honda parabeniza Salomon Kalou no Botafogo: 'Grande gol'

Meia japonês agradeceu ao suporte dos torcedores e comemorou tento do marfinense...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 22:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 22:08
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O 2 a 2 com o Corinthians saiu de forma amarga, mas a partida diante do Timão, neste sábado, na Neo Química Arena, ficará marcada como o jogo em que Salomon Kalou fez o primeiro gol pelo Botafogo.
Após a partida, Keisuke Honda parabenizou o marfinense com uma publicação no Twitter. Além disto, o japonês também agradeceu o suporte dos torcedores.
- Obrigado a todos vocês (botafoguenses) pela torcida. E parabéns Salomon Kalou pelo grande gol - escreveu.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira, às 17h30, para enfrentar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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