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futebol

Keisuke Honda, ex-Botafogo, acerta com o Portimonense, de Portugal

Japonês de 34 anos, que deixou o Botafogo no final de 2020, assina contrato até o final da temporada com opção de renovação. Clube briga contra o rebaixamento em Portugal...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 14:44

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 14:44

Crédito: Divulgação / Portimonense
O meio-campista Keisuke Honda, que atuou no Botafogo em 2020, é o novo reforço do Portimonense, de Portugal. O japonês de 34 anos acertou com a equipe lusitana até o final da temporada, com a opção de renovação de contrato.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsApesar de o clube português ainda não ter oficializado a chegada de Honda, a imprensa local divulgou o acordo e uma foto do atleta no novo clube. Por meio de suas redes sociais, o ex-jogador do Botafogo disse, na última quinta-feira, que jogaria em Portugal.
- O oitavo país em que jogarei será Portugal. Não importa quantas conquistas se acumulem, a dedicação não vai mudar. Continuarei seguindo essa essência - disse Honda no Twitter, sem revelar a equipe.
Após deixar o Botafogo na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sacramentado na sexta-feira, Honda jogará por mais um clube alvinegro que briga contra o descenso. Atualmente, o Portimonense é o 15º colocado do Campeonato Português, com 15 pontos, a um da zona de rebaixamento.

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