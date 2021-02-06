Keisuke Honda, ex-Botafogo, acerta com o Portimonense, de Portugal

Crédito: Divulgação / Portimonense

O meio-campista Keisuke Honda, que atuou no Botafogo em 2020, é o novo reforço do Portimonense, de Portugal. O japonês de 34 anos acertou com a equipe lusitana até o final da temporada, com a opção de renovação de contrato.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsApesar de o clube português ainda não ter oficializado a chegada de Honda, a imprensa local divulgou o acordo e uma foto do atleta no novo clube. Por meio de suas redes sociais, o ex-jogador do Botafogo disse, na última quinta-feira, que jogaria em Portugal.

- O oitavo país em que jogarei será Portugal. Não importa quantas conquistas se acumulem, a dedicação não vai mudar. Continuarei seguindo essa essência - disse Honda no Twitter, sem revelar a equipe.