Kayque volta a jogar após mais de três meses e participa de vitória do Botafogo no Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma figura conhecida voltou a aparecer nos jogos do Botafogo. Mais de três meses desde a última participação, Kayque entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, no último sábado, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.

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O camisa 49 não jogava desde o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, no dia 4 de abril, ainda pelo Campeonato Carioca. Foram, portanto, quase quatro meses sem jogar.

Durante este período, Kayque superou uma lesão no adutor da coxa, mas se recuperou totalmente do problema físico ainda no mês passado. Desde então, não vinha participando dos jogos por opção técnica - primeiro de Marcelo Chamusca, antigo técnico, e Ricardo Resende, treinador de forma interina por dois jogos.Kayque participou do primeiro jogo de Enderson Moreira no comando do Botafogo e estreou na Série B do Brasileirão. O jogador está à disposição para a partida contra o CSA, na próxima terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada.