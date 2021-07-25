Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kayque volta a jogar após mais de três meses e participa de vitória do Botafogo no Brasileirão
futebol

Kayque volta a jogar após mais de três meses e participa de vitória do Botafogo no Brasileirão

Última aparição do volante havia sido ainda no Campeonato Carioca; atleta supera lesão e tempo encostado e participa de triunfo sobre o Confiança, pela Série B...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 19:41
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma figura conhecida voltou a aparecer nos jogos do Botafogo. Mais de três meses desde a última participação, Kayque entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, no último sábado, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Botafogo supera desfalques e consegue 1ª vitória fora de casa na Série B na estreia de Enderson
O camisa 49 não jogava desde o empate em 1 a 1 com a Portuguesa, no dia 4 de abril, ainda pelo Campeonato Carioca. Foram, portanto, quase quatro meses sem jogar.
Durante este período, Kayque superou uma lesão no adutor da coxa, mas se recuperou totalmente do problema físico ainda no mês passado. Desde então, não vinha participando dos jogos por opção técnica - primeiro de Marcelo Chamusca, antigo técnico, e Ricardo Resende, treinador de forma interina por dois jogos.Kayque participou do primeiro jogo de Enderson Moreira no comando do Botafogo e estreou na Série B do Brasileirão. O jogador está à disposição para a partida contra o CSA, na próxima terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada.
O meio-campista pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Botafogo até dezembro. O clube de General Severiano possui uma opção de compra de R$ 300 mil para poder adquiri-lo de forma definitiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados