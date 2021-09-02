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Kaylane, do Flamengo, comemora convocação para Seleção Brasileira sub-20: ‘É o sonho de qualquer atleta’

Jonas Urias convocou as jogadoras o para o período de treinamentos entre os dias 13 e 21 de setembro; Kaylane destacou que busca conquistar o espaço e ser importante na Seleção...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 14:46
Crédito: Adriano Fontes/CBF
No último sábado, o técnico da Seleção Brasileira Feminina sub-20, Jonas Urias, convocou 23 jogadoras para o período de treinamentos em Brasília. Dentre as atletas está a volante Kaylane, do Flamengo. Ela comemorou a oportunidade de defender as cores do Brasil e destacou que defender a Seleção é um sonho.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória e recebe a maior nota na goleada do Fla- Fiquei feliz por ser lembrada para fazer parte desse período preparatório. Defender a seleção é o sonho de qualquer atleta, e comigo não é diferente. Tenho trabalhado forte no Flamengo e na seleção não será diferente. Quero conquistar meu espaço e ser importante aqui na seleção.
A Data FIFA está marcada para acontecer entre os dias 13 e 21 de setembro. Dessa forma, a Seleção Brasileira terá dois jogos-treinos contra o Real Brasília e Minas Brasília, nos dias 18 e 21, respectivamente.
- É importante termos esses jogos-treinos durante a preparação, tanto para saber como estamos quanto para mostrarmos nosso trabalho - sintetizou Kaylane, do Flamengo.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro FemininoKaylane chegou ao Flamengo em setembro de 2020 e, mesmo com apenas 17 anos, reforçou o time principal. Ela, vale lembrar, foi o décimo reforço do time feminino do Rubro-Negro naquele ano. Em entrevista ao site oficial do clube naquela época, a volante comemorou a oportunidade e frisou que a torcida poderia esperar raça e dedicação dentro de campo.
- Estou muito feliz com a oportunidade de vestir o Manto Sagrado. É um novo ciclo que se inicia na minha vida e vou trabalhar bastante para poder ajudar a equipe a conquistar nossos objetivos. A Nação pode esperar muita raça e dedicação em campo. Espero que a gente consiga grandes resultados.

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