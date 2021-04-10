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futebol

Kayky exalta relação com Fred e garante foco no Fluminense mesmo com venda ao City

Jogador irá para a Inglaterra apenas em 2022 e vem ganhando espaço na equipe de Roger Machado neste início de temporada...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 14:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 14:38
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O primeiro gol de Kayky como profissional reforçou mais uma joia que o Fluminense terá à disposição para a temporada, mas também expôs a ótima relação entre jovens e veteranos no elenco. Depois de marcar, Fred parabenizou e brincou com o garoto. Próximo dos 400 gols, o centroavante de 37 anos, 20 a mais do que o jovem, comentou em uma postagem dizendo que "agora faltam só 398 para encostar". Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho neste sábado, Kayky contou como tem sido a convivência.
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- Ele é resenha demais. “Só falta 398”... Ele é f... - disse, brincando.
- É uma relação muito boa, saudável. É um cara que dispensa comentários. Ajuda bastante a gente, dá bastante confiança. É um ídolo para a gente. A gente que vem da base sempre o acompanhou no Fluminense fazendo sucesso. Estar podendo trabalhar com seu ídolo no dia a dia, ele te incentivando, passando todas as experiências, todas as táticas necessárias - completou.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Assim como diversos jovens formados no Flu, Kayky não terá muito tempo no clube. No início de fevereiro, o Tricolor encaminhou sua venda ao Manchester City e o atacante seguirá para a Inglaterra em 2022. O garoto não quis entrar muito no assunto, mas garantiu estar focado no momento do Fluminense.
- Minha cabeça está boa, meu foco está no Fluminense. Em relação às transações, estou deixando meus representantes e minha família resolverem. Estou bastante focado no Fluminense. Vou realizar meu sonho de poder disputar a Libertadores e estou trabalhando bastante para podermos nos sair bem nessa Libertadores - afirmou.Falando em Libertadores, o Flu está no Grupo D, ao lado de River Plate, Independiente Santa Fé e quem avançar entre Bolívar e Junior Barranquilla. Kayky, um dos estreantes do grupo na competição, mostrou a emoção pela chance de disputar o torneio.
- Estou vivendo um sonho, com pouca idade poder ter essas coisas que estou tendo: ir para a Libertadores tão novo, poder começar no time titular... Parece que a ficha não caiu ainda. Estamos trabalhando bastante. Até na academia. Quando você sobe da base é um estilo de jogo diferente do profissional. Estamos fazendo alguns ajustes, tanto de massa, quanto de corpo. Estou pegando o timing também, me soltando mais. É só trabalhar e esperar o momento - finalizou.

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