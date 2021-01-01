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Kayky, do Fluminense, é eleito o melhor sub-17 do mundo em perfil especializado em jovens talentos

Em enquete aberta ao público, atacante tricolor é o mais votado com 40% dos votos...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 15:15

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 15:15

Crédito: Kayky em ação pelo Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Joia do Fluminense, o atacante Kayky foi eleito o melhor jogador sub-17 do mundo de 2020 em enquete feita pelo "Football Talent Scout", página especializada em identificar jovens talentos do futebol mundial. A votação, que foi aberta ao público no Twitter, se encerrou na tarde desta sexta-feira e premiou o jovem do Tricolor.
+ Contratos encerrados! Saiba quem ficou sem vínculo no futebol brasileiro com a virada do anoNa final, o atleta de 17 anos recebeu 40% dos 15.204 votos e desbancou o meia inglês Jude Bellingham (24%) e o atacante Youssoufa Moukoko (22%), ambos do Borussia Dortmund, além do meia Ronaldo Camará (14%), natural de Guiné-Bissau e que pertence ao Benfica. Esta não é a primeira vez que Kayky chama a atenção de publicações do mundo afora. Recentemente, a própria página "Football Talent Scout" já havia o chamado o atacante tricolor de "Neymar canhoto". Antes, o jovem foi destaque do "AS", um dos principais jornais da Espanha, ao lado do companheiro de time Arthur.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Com 12 gols em 15 jogos, Kayky foi o artilheiro e um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro Sub-17 conquistado pelo Fluminense neste mês de dezembro.

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