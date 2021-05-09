  • Kayky decide, Fluminense vence a Portuguesa e fará a final do Carioca contra o Flamengo
futebol

Kayky decide, Fluminense vence a Portuguesa e fará a final do Carioca contra o Flamengo

Jovem de 17 anos deu uma assistência e marcou um gol para concretizar a vaga do Tricolor; clássico será no próximo fim de semana...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 17:55
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está de volta à decisão do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Tricolor venceu a Portuguesa por 3 a 1, no Maracanã, com direito a show de Kayky, que entrou no segundo tempo e definiu o jogo. Yago Felipe e Gabriel Teixeira também balançaram a rede pelos mandantes, enquanto Chay diminuiu para os visitantes de pênalti. A partida de ida, realizada na semana passada, havia sido 1 a 1.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Agora, o Flu reedita a temporada passada e fará duas partidas contra o Flamengo, que eliminou o Volta Redonda, para definir quem ficará com o título do Estadual. O primeiro clássico será já no próximo fim de semana. Antes disso, na quarta-feira, o Tricolor volta o foco para a Libertadores e receberá o Independiente Santa Fe no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada da fase de grupos.
FLU NA FRENTE
Precisando correr atrás do resultado, a Portuguesa começou a partida assustando o Fluminense e teve mais posse de bola. No entanto, o cenário mudou completamente aos 21 minutos, quando Yago Felipe tabelou com Paulo Henrique Ganso e chutou colocado, vendo a bola bater na trave e entrar no gol. O Flu vinha com dificuldade para trabalhar a bola e infiltrar.
TUDO ABERTO
O panorama depois do gol foi de mais tranquilidade ao Flu, que viu o adversário chegar pouco e perder uma parte da concentração. Mas a Lusinha não se entregou e, aos 40 minutos, Cafu lançou Jhulliam, que foi derrubado pelo goleiro Marcos Felipe. O lance gerou bastante reclamação do banco do Fluminense, que criticou a marcação após a jogada iniciar com falta questionável de Martinelli. Mesmo assim, Chay foi para a cobrança e deixou tudo igual no Maracanã.VEM QUE TEM
Se o primeiro tempo foi de pouca inspiração e muitos erros bobos, Roger Machado optou por lançar Kayky na vaga de Cazares, que pouco fez. E o jovem precisou de 10 minutos para ser importante. Martinelli lançou o atacante, que avançou pela direita, invadiu a área e encontrou Gabriel Teixeira livre para finalizar sem chances para o goleiro Neguete, recolocando o Fluminense na frente.
DECISIVO
A Lusinha precisava vencer de qualquer jeito e foi para cima com as mudanças feitas pelo técnico Felipe Surian. Valorizando a posse de bola, a equipe tentava se fechar diante dos contra-ataques do Flu. Mas a estratégia acabou expondo a defesa e Kayky deu mais um show. Aos 21, Martinelli recuperou a bola na intermediária e lançou o jovem, que recebeu, passou como quis por Diego Guerra e chutou entre as pernas de Neguete para ampliar.
NADA FEITO
Já mais tranquilo, o Fluminense passou os últimos minutos apenas controlando a partida. A Portuguesa teve dificuldades para atacar, mesmo com as mudanças e entradas de Douglas Eskilo, Robert e Patrick Valverde, mudando todo setor ofensivo. Nada feito, apesar do esforço. O Flu ainda chegou mais algumas vezes, mas, relaxado, também não ampliou.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 3X1 PORTUGUESA
Data/Hora: 09/05/2021, às 16hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo ParroÁrbitro de vídeo: Calos Eduardo Nunes Braga
Gols: Yago Felipe (21'/1ºT) (1-0), Chay (43'/1ºT) (1-1), Gabriel Teixeira (10'/2ºT) (2-1), Kayky (21'/2ºT) (3-1)Cartões amarelos: Yago Felipe, Wellington, Bobadilla (FLU), Luis Gustavo, Chay, Eskilo, Guerra, Robert (POR)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Egídio; Yago Felipe (Wellington - 27'/2ºT), Martinelli (Calegari - 27'/2ºT), Ganso (Lucca - 37'/2ºT) e Cazares (Kayky - intervalo); Gabriel Teixeira e Abel Hernandez (Raúl Bobadilla - 18'/2ºT). Técnico: Roger Machado
PORTUGUESA: Neguete; Watson, Carrerete (Andrezinho - 16'/2ºT), Guerra e Luis Gustavo; Muniz, Mauro Silva e Cafu (Pernão - intervalo); Romarinho (Patrick Valverde - 37'/2ºT), Chay (Robert - 37'/2ºT) e Jhulliam (Eskilo - 27'/2ºT). Técnico: Felipe Surian.

