Kanu soma atuações convincentes e se consolida no Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A saída de Joel Carli há cerca de dois meses trouxe questionamentos internos no Botafogo. A diretoria começou a busca por um zagueiro no mercado para o lugar do argentino e assumir a titularidade ao lado de Marcelo Benevenuto. Ao que parece, contudo, o parceiro do camisa 14 esteve todo o tempo dentro do clube de General Severiano: Kanu.

Titular desde a retomada das competições, o zagueiro criado nas categorias de base do Botafogo acumula atuações convincentes e impressiona membros da comissão técnica internamente. Diante do Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, não foi diferente: o desempenho de Kanu foi elogiado.

Contra o rival, o camisa 3 contribuiu com quatro cortes, um chute travado e três interceptações, além de ter cometido a sua primeira falta no Campeonato Brasileiro - depois de quatro jogos disputados.

Rafael Forster foi contratado durante a pausa dos torneios por conta do novo coronavírus, mas Kanu se manteve no time titular. O novo jogador, inclusive, chegou a atuar como volante. Diante do Flamengo, o Botafogo atuou com três zagueiros - os dois mais Marcelo Benevenuto - durante 45 minutos. Qualquer desenho da defesa do Alvinegro atualmente passa por Kanu.