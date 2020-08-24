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futebol

Kanu soma atuações convincentes e se consolida no Botafogo

Zagueiro levou a melhor na maior parte do tempo diante do ataque rubro-negro e se assegura cada vez mais como titular da equipe de Paulo Autuori...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 06:00

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A saída de Joel Carli há cerca de dois meses trouxe questionamentos internos no Botafogo. A diretoria começou a busca por um zagueiro no mercado para o lugar do argentino e assumir a titularidade ao lado de Marcelo Benevenuto. Ao que parece, contudo, o parceiro do camisa 14 esteve todo o tempo dentro do clube de General Severiano: Kanu.
Titular desde a retomada das competições, o zagueiro criado nas categorias de base do Botafogo acumula atuações convincentes e impressiona membros da comissão técnica internamente. Diante do Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, não foi diferente: o desempenho de Kanu foi elogiado.
Contra o rival, o camisa 3 contribuiu com quatro cortes, um chute travado e três interceptações, além de ter cometido a sua primeira falta no Campeonato Brasileiro - depois de quatro jogos disputados.
Rafael Forster foi contratado durante a pausa dos torneios por conta do novo coronavírus, mas Kanu se manteve no time titular. O novo jogador, inclusive, chegou a atuar como volante. Diante do Flamengo, o Botafogo atuou com três zagueiros - os dois mais Marcelo Benevenuto - durante 45 minutos. Qualquer desenho da defesa do Alvinegro atualmente passa por Kanu.
No primeiro ano como titular, o garoto vai se consolidando no Glorioso. Ele e Marcelo Benevenuto, parceiros desde o sub-20, ainda não perderam um jogo na categoria profissional quando os dois começaram de titulares e atuando como zagueiros.

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