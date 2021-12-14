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Kanu e Cavani entram em pauta no Corinthians; saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 22

Zagueiro que foi destaque no Botafogo campeão da Série B e famoso atacante uruguaio são sonhos do Timão para a temporada de 2022 ...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 17:18

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:18

De olho na temporada de 2022, o Corinthians tem dois nomes importantes em pauta para reforçar os setores de defesa e ataque. Na parte de trás, o zagueiro Kanu, destaque do Botafogo na conquista da Série B, em 2021, interessa. Já no campo ofensivo, o sonho é o uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United. O diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, negou conversas com o uruguaio, mas afirmou não ser impossível.+ Corinthians faz sondagem por Cavani, Mina pode voltar ao futebol brasileiro, Liverpool se aproxima de destaque do Porto… O fim de semana do Mercado!
Veja, abaixo, a movimentação do Corinthians no mercado para o ano de 2022.
CONTRATAÇÕES DO CORINTHIANS
Paulinho, meia que atuou pelo Timão entre 2010 e 2013 e está livre no mercado, é o mais próximo de ser o primeiro reforço corintiano na temporada.O zagueiro Kanu, do Botafogo, interessa, apesar de ser um negócio difícil. E o uruguaio Edinson Cavani também está na mira alvinegra.
QUEM SAIU
O goleiro Walter e o lateral-direito Michel Macedo têm contrato com o Timão até o dia 31 de dezembro. A dupla, no entanto, não faz parte dos planos do clube e, inclusive, foi emprestada para Cuiabá e Juventude, respectivamente, na última temporada.
QUEM PODE SAIR
O meia Éderson, que pertence ao Corinthians, mas no último Brasileirão atuou emprestado ao Fortaleza, volta valorizado, após ser um dos destaques da competição nacional. O próprio clube cearense ofertou recentemente R$ 10 milhões por 50% dos direitos do atleta, mas a proposta foi considerada baixa. Times internacionais também podem fazer uma investida por Éderson. Além disso, a diretoria não pretende, por enquanto, negociar jogadores titulares, apenas quem ainda está emprestado.
TIME-BASE DE 2022
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Cantillo); Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.
DESAFIOS PARA 2022
Em 2022, o Corinthians disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América, a partir da fase de grupos. Na última temporada, o Time do Povo passou em branco, sem gritar 'É Campeão', mas com os reforços de peso que chegaram no meio da última temporada a expectativa corintiana é brigar por taça no ano que vem.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26/01* - Corinthians x Ferroviária - Campeonato Paulista30/01* - Santo André x Corinthians - Campeonato Paulista02/02* - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista06/02* - Ituano x Corinthians - Campeonato Paulista09/02* - Corinthians x Mirassol - Campeonato Paulista
*a tabela desmembrada ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol
Crédito: Corinthiansalmejareforçosparaossetoresdedefesaeataqueem2022(Fotos:VítorSilva/Botafogo;AFP

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