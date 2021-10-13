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Kanu, do Botafogo, reclama do nível da arbitragem na Série B: ‘Os árbitros precisam ser mais preparados’

No intervalo, o zagueiro ficou na bronca com o juiz e pediu árbitros 'da altura do jogo' para melhorar o campeonato...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 00:25

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 00:25
Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e Botafogo não saíram do 0 a 0 no Independência, pela 30º rodada da Série B. No intervalo, ambas as equipes saíram insatisfeitas com a arbitragem de Daniel da Silva RIbeiro Serafim. O zagueiro Kanu, em entrevista ao final da primeira etapa, reclamou do nível da arbitragem do campeonato.– Chega ser redundante a gente ficar falando. Acho que a competição está crescendo muito, é muito investimento. Os árbitros precisam ser mais preparados para ter um jogo melhor, de alto nível. Não vou dar o nome do Denis, mas todos árbitros precisam ter mais investimento para estar à altura do jogo - comentou o zagueiro.
> Carli e Kanu, dupla de zaga do Botafogo, sofreram apenas um gol quando jogaram juntos nesta Série B
O próximo compromisso do Botafogo é contra o Brusque, no Nilton Santos. A partida, na quarta-feira, é válida pela 31º rodada da Série B. O Alvinegro vai em busca de mais uma vitória em casa, diante de seu torcedor.

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