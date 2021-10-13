Kanu, do Botafogo, reclama do nível da arbitragem na Série B: ‘Os árbitros precisam ser mais preparados’

Cruzeiro e Botafogo não saíram do 0 a 0 no Independência, pela 30º rodada da Série B. No intervalo, ambas as equipes saíram insatisfeitas com a arbitragem de Daniel da Silva RIbeiro Serafim. O zagueiro Kanu, em entrevista ao final da primeira etapa, reclamou do nível da arbitragem do campeonato.– Chega ser redundante a gente ficar falando. Acho que a competição está crescendo muito, é muito investimento. Os árbitros precisam ser mais preparados para ter um jogo melhor, de alto nível. Não vou dar o nome do Denis, mas todos árbitros precisam ter mais investimento para estar à altura do jogo - comentou o zagueiro.