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futebol

Kanu, do Botafogo, elogia dupla com Benevenuto: 'A gente se entende'

Zagueiro elogiou companheiro de defesa e afirmou que chegada de Rafael Forster será benéfica para a equipe comandada por Paulo Autuori...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 18:09

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 18:09

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Kanu e Marcelo Benevenuto, até aqui, se mostraram como uma dupla confiável na defesa do Botafogo de Paulo Autuori. O primeiro afirmou, em entrevista à "BotafogoTV", nesta quinta-feira, que o entrosamento com o companheiro de zaga é antigo.
- Já tenho três anos no profissional. Tive uma temporada mais regular, mais sequência e graças a Deus estou mostrando um bom futebol. Estar ao lado do Marcelo, é muito bom jogar com ele. São mais de cinco anos de dupla. Nos jogos que jogamos juntos nós não tomamos gol, a gente se entende - elogiou
O Botafogo tem acordo encaminhado com o zagueiro Rafael Forster, que vai desembarcar no Rio de Janeiro no começo da próxima semana. Com a realização de exames médicos e assinatura de contrato, será anunciado como reforço. Kanu elogiou ter mais uma opção para o setor.

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