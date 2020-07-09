Kanu, do Botafogo, elogia dupla com Benevenuto: 'A gente se entende'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Kanu e Marcelo Benevenuto, até aqui, se mostraram como uma dupla confiável na defesa do Botafogo de Paulo Autuori. O primeiro afirmou, em entrevista à "BotafogoTV", nesta quinta-feira, que o entrosamento com o companheiro de zaga é antigo.

- Já tenho três anos no profissional. Tive uma temporada mais regular, mais sequência e graças a Deus estou mostrando um bom futebol. Estar ao lado do Marcelo, é muito bom jogar com ele. São mais de cinco anos de dupla. Nos jogos que jogamos juntos nós não tomamos gol, a gente se entende - elogiou