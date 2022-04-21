Kanu destaca fase do Botafogo após vitória na Copa do Brasil: 'Poder viver esse momento é grandioso'

O zagueiro Kanu assumiu a função de artilheiro do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, na noite desta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O defensor marcou dois gols e destacou o momento vivido pelo Alvinegro após a partida.- Estou muito feliz, é um dia especial. Tudo que eu vivi nesse clube hoje poder viver esse momento é grandioso. Só tenho que agradecer a todos que estão nos apoiando nesse momento, nos dando força, lotando estádios... Prometo a vocês que vamos continuar com tudo para conquistar os objetivos - afirmou.

O jogador analisou que os jogadores vêm, aos poucos, entendendo o estilo de Luís Castro. Em Brasília já foi possível ver uma equipe cada vez mais valorizando a posse de bola e os toques curtos.

- É o trabalho. O professor gosta de manter a posse, a gente vem crescendo nesse aspecto. É continuar, como eu sempre falo, com os pés no chão, um passo de cada vez para conquistar os objetivos e colocar o Botafogo no patamar onde sempre mereceu estar - completou.

O jogo da volta será no dia 12 de maio, no Estádio Nilton Santos, e o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. O Alvinegro volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Atlético-GO, pela 3ª rodada do Brasileirão, na Serrinha.