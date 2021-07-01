Kanu comanda a preleção do Botafogo antes da partida contra o Vitória: 'Nossa essência é vencedora'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O vídeo de bastidores publicado pela Botafogo TV mostra que o zagueiro Kanu comandou a preleção do Alvinegro Carioca antes da partida contra o Vitória, no Raulino de Oliveira, válida pela oitava rodada da Série B. Nos vestiários, o zagueiro do time de General Severiano, em tom de liderança, "inflamou" jogadores e comissão técnica e destacou que a "essência" do clube é vencedora.

- Nossa essência não vai mudar, nossa essência é vitória, nossa essência é vencedora. Nós vamos provar isso lá dentro - disse Kanu.

> ATUAÇÕES: Em noite pouco inspirada do Botafogo, Chay garante a vitóriaRafael Moura e Marcelo Chamusca também tiveram voz ativa no vestiário do Botafogo antes da partida. O atacante pediu dedicação e humildade, enquanto o treinador lembrou que a rodada foi favorável ao Glorioso e, também, pediu para que os jogadores jogasse com a alma.

- Vamos correr, se dedicar, nós precisamos vencer esse jogo. Humildade, humildade - pontuou Rafael Moura.

- Subir na tabela, subir na tabela de classificação. Encostar de novo no G4, a rodada foi boa, vamos fazer a nossa parte. Deixar dentro do campo a vida, jogar com alma - afirmou Chamusca.

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Um dos destaques do Botafogo dentro de campo foi o zagueiro Gilvan. Segundo dados do site "SofaScore", ele contribuiu com sete duelos ganhos pelos chão, oito duelos ganhos pelo alto, quatro desarmes, duas interceptações e nenhum drible sofrido. Após o apito final, ele comemorou a vitória por 2 a 0 e exaltou a equipe.

- Na raça, na determinação, no espírito. É um resultado positivo, porque a gente buscou o tempo todo a vitória. A equipe está de parabéns, porque lutou, essa é a garra e a determinação. Série B é isso, é guerra. Tem que ralar o copinho no chão, ir até o final, porque, no final, vamos nos abraçar e conseguir esse acesso.

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Quem também falou com a Botafogo TV foi o atacante Chay, autor do gol da vitória. Em entrevista à TV Globo, após o fim da partida, ele revelou uma dica do companheiro de time Diego Loureiro, que avisou que o goleiro Ronaldo, do Vitória, tentava adivinhar as jogadas. Dessa forma, o camisa 14 mesmo sem ângulo bateu cruzado na direção e pegou o arqueiro de surpresa.

- Vitória importante. Esse é um resultado do trabalho do grupo, que está de parabéns. Voltamos para os eixos, voltar para o rumo das vitórias. A gente estava conversando ali, e o "goleirão" gostava de adivinhar, tive a oportunidade e bati cruzado no gol. Vitória do Fogão - destacou Chay.