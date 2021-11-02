Kanu celebra marca de 100 jogos pelo Botafogo que completa nesta quarta-feira: ‘Realizando um sonho’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O zagueiro Kanu, cria da base do Botafogo e campeão brasileiro pela categoria, completará a marca de 100 jogos com a camisa do clube nesta quarta-feira, contra o Confiança. Em vídeo divulgado pela BotafogoTv, o jogador comemorou a conquista e comentou sobre sua trajetória.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

- Realizando um sonho. Algo que há anos atrás eu não esperava. Uma marca muito boa pra mim e só tenho que agradecer a esse clube por tudo que me proporcionou e proporciona até hoje. Estou muito feliz. Hoje eu me sinto realizado, porque era um clube que eu esperava dar tudo e no início não foi tão bom, mas Graças a Deus, a gente vem colhendo os frutos de um bom trabalho plantado. E agora é dar sequência em busca do nosso principal objetivo no ano (o acesso).

Apesar de jovem, Kanu também se destaca pela sua liderança no grupo. Na temporada passada, o zagueiro foi um dos poucos que ‘se salvaram’ das críticas da torcida alvinegra no rebaixamento do clube. O jogador de 24 anos comentou sobre sua identificação com o Botafogo.

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- O Botafogo na minha vida é tudo, me proporcionou a dar alegria à minha família e a ter algumas coisas hoje que jamais imaginaria ter. Meu coração é todo desse clube e a razão às vezes fica afetada por conta desse emocional que está dentro do clube. Esse clube é maravilhoso e tudo que eu puder fazer para que ele volte a sorrir vou fazer. Prometi no início do ano que esse clube voltaria a sorrir, hoje vejo a torcida mais feliz, vamos crescendo humildemente, com pés no chão, com muito trabalho, para conseguir o nosso objetivo - disse o zagueiro.

Kanu vem fazendo uma grande dupla de zaga com Carli. Juntos, eles só sofreram dois gols em oito jogos na Série B. O zagueiro falou sobre sua relação com o argentino no Botafogo.