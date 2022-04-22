  • Kanu brinca com Daniel Borges após gol no Botafogo: 'Estou amando mais ele do que a minha esposa'
Kanu brinca com Daniel Borges após gol no Botafogo: 'Estou amando mais ele do que a minha esposa'

Zagueiro fez dois gols na vitória contra o Ceilândia, um deles com o passe do lateral; Kanu recebeu três passes para bolas na rede de Daniel Borges em 2022 no Botafogo...
LanceNet

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 21:01

Kanu não havia feito feito sequer um gol pelo Botafogo até o ano passado, mas resolveu deslanchar como artilheiro em 2022. O zagueiro tem quatro gols na temporada e dois vieram na vitória sobre o Ceilândia, na última quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil.+ Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil
A relação de Kanu com os gols passa muito por Daniel Borges. Dos quatro gols, três tiveram assistências do lateral-direito - algo que, consequentemente, se repetiu diante do Ceilândia. Após a partida, o camisa 20 brincou com a situação do central.
– O Kanu nunca fez dois gols na vida, vai lá nele. Mais uma (assistência), ele me deve três jantares já e até agora nada. Nunca fez dois gols na vida, vai lá filmar ele (risos) - afirmou Daniel Borges, em entrevista à "BotafogoTV".
O zagueiro tem relação recíproca: finalmente desencantado, o camisa 4 valorizou a parceria com Daniel Borges.
– O Dani... Eu falei que estou amando mais ele do que a minha esposa, ele merece todo o aplauso de todo mundo, é um cara genial. É continuar com os pés para continuar evoluindo - brincou Kanu.
Crédito: KanueDanielBorgespeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

