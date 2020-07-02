Kanu admite equilíbrio, mas vibra com resultado do Botafogo: 'Tem que comemorar a vaga'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo sofreu mais do que o esperado, mas garantiu a classificação para a próxima fase da Taça Rio. Após o empate sem gols nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, contra a Portuguesa, o zagueiro Kanu analisou a partida e os próximos passos do Alvinegro no Campeonato Carioca.

- Tem que comemorar uma vaga para a semifinal. Jogo importante. É se preparar, a gente tem pouco tempo. Foi um jogo equilibrado, sofremos um pouquinho, mas a gente conseguiu suportar bem, não tomar gol. Agora é ajustar, focar na semifinal, ir à final e conquistar o título - afirmou.

Além da classificação, o jogo também representou uma marca importante para Marcelo Benevenuto. O zagueiro completou 100 jogos com a camisa do Botafogo. Kanu, companheiro de defesa e, assim como ele, criado nas categorias de base de General Severiano, vibrou com o acontecimento.