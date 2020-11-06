Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kalou treina e aumenta chances de voltar a jogar no Botafogo: 'De volta'

Atacante participou de atividade no campo anexo do Nilton Santos sem limitações e deve ser opção para a partida contra o Bahia, no próximo domingo, pelo Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 19:50

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Flávio Tenius, que continuará sendo o treinador na ausência de Ramón Díaz, deve contar com um reforço de peso no Botafogo. Salomon Kalou voltou a treinar e participou da atividade realizada nesta sexta-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
O marfinense não atuava desde a derrota de 3 a 1 para o Grêmio, no dia 14 de outubro. Desde então, vem fazendo um trabalho específico para se livrar de dores e uma pequena lesão na coxa.
Nas redes sociais, o marfinense comemorou o retorno aos gramados. Por meio de uma postagem no Twitter, Salomon Kalou publicou uma foto sorrindo e com a legenda: "De volta".
Recuperado, o camisa 8 participou sem limitações da atividade e deve ser opção para enfrentar o Bahia, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Além do marfinense, outra novidade no Alvinegro deve ser o retorno de Carlos Rentería. O colombiano, que também estava afastado por lesão, voltou a treinar e deve viajar para Salvador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados