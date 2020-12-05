  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kalou lamenta chances perdidas pelo Botafogo e confia em permanência na Série A: 'Acredito no grupo'
Kalou lamenta chances perdidas pelo Botafogo e confia em permanência na Série A: 'Acredito no grupo'

Alvinegro estaciona nos 20 pontos e na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:48

LanceNet

05 dez 2020 às 19:48
Crédito: Kalou acredita em permanência do Botafogo na Série A - (Vítor Silva / Botafogo
Neste sábado, o Botafogo perdeu para o Flamengo por 1 a 0, em clássico no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista na saída do campo, Salomon Kalou lamentou as chances perdidas no começo da partida e reconheceu que o adversário mereceu a vitória.
- Começamos o jogo bem, tivemos muitas chances nos primeiros minutos. Apesar disso, nós não controlamos o jogo. Por vezes, aceleramos. Por vezes, apostamos no contragolpe. Precisamos de mais controle do jogo. Temos que prestar mais atenção, prender mais a bola. O Flamengo controlou a segunda etapa e mereceu vencer - disse Kalou.
Questionado se acredita na permanência do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro, Kalou garantiu que confia no grupo e que a equipe vai seguir lutando.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Sim, eu acredito. Nós estamos juntos. O time vai lutar todos os dias para permanecer na 'Liga' (Série A). Eu penso que temos que fazer isso juntos, o time nesse campeonato tem que jogar de forma mais coletiva. Temos que continuar lutando e acreditamos no grupo - finalizou o marfinense.
O Botafogo volta a campo sábado em Porto Alegre. Às 19h, no Beira-Rio, enfrenta o Internacional. O Alvinegro estaciona nos 20 pontos e na penúltima colocação.

