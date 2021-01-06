Kalou, do Botafogo, escolhe foto com Matheus Babi como uma das suas favoritas de 2020

Salomon Kalou não deixou o Botafogo passar em branco em uma certa "retrospectiva" que fez sobre 2020. Questionado pelo portal "The Players' Tribune" sobre as suas fotos favoritas no ano passado, o marfinense mencionou o clube de General Severiano duas vezes.
A primeira fotografia na publicação, disponível no Instagram do portal, é de Kalou segurando a camisa do Botafogo no dia em que foi anunciado como jogador do Alvinegro. Depois, o camisa 8 colocou fotografias com jogadores do Hertha Berlin-ALE, seu ex-clube, com um amigo e quando recebeu o diploma de administração na Universidade de Paris. A última foto escolhida por Salomon Kalou, contudo, chama a atenção: é o marfinense comemorando o único gol que marcou pelo Botafogo até agora, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, ao lado de Matheus Babi, no gramado do estádio.
O marfinense logo se identificou com o camisa 11 quando chegou ao Botafogo e chegou a ensaiar dancinhas de comemoração com o companheiro de equipe. A identificação foi tamanha que Matheus Babi foi colocado nos momentos mais marcantes do marfinense no ano passado.
O camisa 8 está confirmado como titular do Botafogo para o duelo contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, às 19h15, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas um gol marcado até aqui, a passagem do marfinense pelo Glorioso, até aqui, deixa a desejar.