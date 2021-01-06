  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kalou, do Botafogo, escolhe foto com Matheus Babi como uma das suas favoritas de 2020
Kalou, do Botafogo, escolhe foto com Matheus Babi como uma das suas favoritas de 2020

Questionado pelo "The Players' Tribune", marfinense colocou fotografia em comemoração no gol contra o Corinthians ao lado do atacante como uma das preferidas do ano...
LanceNet

06 jan 2021 às 08:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Salomon Kalou não deixou o Botafogo passar em branco em uma certa "retrospectiva" que fez sobre 2020. Questionado pelo portal "The Players' Tribune" sobre as suas fotos favoritas no ano passado, o marfinense mencionou o clube de General Severiano duas vezes.
A primeira fotografia na publicação, disponível no Instagram do portal, é de Kalou segurando a camisa do Botafogo no dia em que foi anunciado como jogador do Alvinegro. Depois, o camisa 8 colocou fotografias com jogadores do Hertha Berlin-ALE, seu ex-clube, com um amigo e quando recebeu o diploma de administração na Universidade de Paris. A última foto escolhida por Salomon Kalou, contudo, chama a atenção: é o marfinense comemorando o único gol que marcou pelo Botafogo até agora, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, ao lado de Matheus Babi, no gramado do estádio.
O marfinense logo se identificou com o camisa 11 quando chegou ao Botafogo e chegou a ensaiar dancinhas de comemoração com o companheiro de equipe. A identificação foi tamanha que Matheus Babi foi colocado nos momentos mais marcantes do marfinense no ano passado.
O camisa 8 está confirmado como titular do Botafogo para o duelo contra o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, às 19h15, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas um gol marcado até aqui, a passagem do marfinense pelo Glorioso, até aqui, deixa a desejar.

