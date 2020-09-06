Kalou comemora gol pelo Botafogo, mas lamenta: 'Triste pelo resultado'

Salomon Kalou marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo. No empate diante do Corinthians, neste sábado, na Neo Química Arena, o marfinense fez o segundo gol do Alvinegro. Após a partida, ele comemorou o feito, mas lamentou o 2 a 2 no placar.
- É um sentimento misturado, para ser sincero. Estou feliz pelo gol, mas triste pelo resultado. Fizemos um bom jogo, deveríamos ter saído com a vitória - afirmou, ao "Premiere".
Na comemoração, Kalou fez uma dança com Matheus Babi. Já entrosado com o grupo, marfinense garante que vem treinando as comemorações com o companheiro de ataque.
- Tenho treinado muito com o Matheus (Babi), tomara que a gente faça mais gols e aí consiga fazer mais vezes - completou o marfinense.