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Kalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do Cruzeiro

O prefeito da capital mineira anunciou que vai endurecer a flexibilização do comércio e serviços não essenciais, mas que a Raposa poderá continuar seus trabalhos na Toca...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 21:59

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 21:59
Crédito: O Cruzeiro está há pouco mais de um mês trabalhando e mesmo com a redução da abertura da cidade, poderá manter as atividades na Toca da Raposa II-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil(PSD-MG), definiu nesta sexta-feira, 26 de junho, a redução da flexibilização da abertura de serviços e comércios não essenciais à cidade por conta do aumento de casos de coronavírus na capital mineira.
BH retomará a ‘fase zero’ da flexibilização social para tentar conter o avanço da doença. Todavia, no caso do futebol, as coisas se manterão como estão e o Cruzeiro, que treina na região da Pampulha, poderá seguir com suas atividades. E MAIS:Enderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeHenrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaO secretário de saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, disse em coletiva que por enquanto os trabalhos na Toca da Raposa II se manterão, mesmo com as novas restrições que serão colocada em práticas pela PBH.
O Cruzeiro está a um mês trabalhando com seu elenco visando o restante da temporada, que ainda não tem datas definidas e podem seguir até o início de 2021. A CBF indica que o Brasileiro, das Séries A e B, poderá ter datas até fevereiro do ano que vem. Quanto ao Estadual, a FMF pretende voltar com a competição no dia 26 de julho, mas ainda não tem o aval das autoridades de saúde mineiras para seguir com o torneio, que está parado desde o dia 16 de março. E MAIS:CBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGCruzeiro confirma a contratação do lateral-direito Raul CáceresLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do Jacaré E MAIS:

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