Kaio Jorge volta a ser relacionado no Santos e Balieiro deve substituir Alison na Libertadores

Crédito: Divulgação Santos FC

O Santos terá Kaio Jorge no banco de reservas para partida dsta terça-feira, contra o The Strongest, na Vila Belmiro, às 19h15, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador passou por testes no treino desta segunda, não sentiu a inflamação na coxa que o tirou do jogo contra o Red Bull Bragantino e estará à disposição do auxiliar técnico Marcelo Fernandes.O jogador vem disputando vaga com Marcos Leonardo, que ganhou sequência após boas partidas com o então técnico Ariel Holan e será mantido como titular na partida desta terça-feira.

Outra dúvida no time está no meio de campo. Sem Alison, suspenso, o técnico Marcelo Fernandes precisa escolher o substituto do capitão. Entre Kevin Malthus e Vinícius Baileiro, o segundo deve ficar com a vaga.O Peixe vive um drama no meio-campo. Perdeu na temporada passada Sánchez e Jobson, lesionados. Para este ano, perdeu Pituca, vendido ao futebol japonês, e Sandry, também lesionado.

O time que deve ir a campo será formado por: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro (Malthus), Jean Mota e Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.