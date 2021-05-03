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Kaio Jorge volta a ser relacionado no Santos e Balieiro deve substituir Alison na Libertadores

Atacante passou em teste no treino desta segunda, mas ficará como opção no banco de reservas. Alison terá de cumprir suspensão automática nesta terça-feira...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 20:21
Crédito: Divulgação Santos FC
O Santos terá Kaio Jorge no banco de reservas para partida dsta terça-feira, contra o The Strongest, na Vila Belmiro, às 19h15, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador passou por testes no treino desta segunda, não sentiu a inflamação na coxa que o tirou do jogo contra o Red Bull Bragantino e estará à disposição do auxiliar técnico Marcelo Fernandes.O jogador vem disputando vaga com Marcos Leonardo, que ganhou sequência após boas partidas com o então técnico Ariel Holan e será mantido como titular na partida desta terça-feira.
Outra dúvida no time está no meio de campo. Sem Alison, suspenso, o técnico Marcelo Fernandes precisa escolher o substituto do capitão. Entre Kevin Malthus e Vinícius Baileiro, o segundo deve ficar com a vaga.O Peixe vive um drama no meio-campo. Perdeu na temporada passada Sánchez e Jobson, lesionados. Para este ano, perdeu Pituca, vendido ao futebol japonês, e Sandry, também lesionado.
O time que deve ir a campo será formado por: João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro (Malthus), Jean Mota e Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.
O Santos precisa vencer o time boliviano se ainda quiser sonhar com a vaga na próxima fase da competição. Na terceira colocação, o Alvinegro está há 6 pontos de Barcelona e Boca, que se enfrentam no Equador também nesta terça, às 21h30. Com dois jogos na Vila, o técnico Marcelo Fernandes espera duas vitórias para tentar renascer na competição.

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