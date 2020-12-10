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futebol

Kaio Jorge vê Santos 'vivo' em duelo de volta contra o Grêmio pela Libertadores

Autor do gol santista no empate em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final também comentou ausência de Soteldo: 'Fomos pegos de surpresa'...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 22:02

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 22:02

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Mesmo após ter sofrido um gol de empate contra o Grêmio no último minuto, no 1 a 1, pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (09), o atacante Kaio Jorge vê o Santos vivo no jogo de ida, na próxima semana, na Vila Belmiro.
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O Menino da Vila foi o autor do tento santista, ainda no primeiro tempo, e também foi eleito o melhor jogador em campo.
- A gente está vivo na partida, próximo jogo em casa a gente vai com força máxima - disse o jogador após a partida. O atleta santista também comentou a ausência do seu companheiro de ataque, Soteldo, que sentiu sintomas de coronavírus na véspera da partida, realizou testes e testou positivo para a doença. Kaio confessou que o elenco do Peixe foi 'pego de surpresa' com o desfalque.
- Bem, a gente ficou bem triste, porque é um jogador importante pra gente e a gente foi pego de surpresa, ficamos sabendo quase pra subir no ônibus, mas a covid é contagiosa e ele precisou ser isolado - afirmou o ofensivo.
Soteldo terá que cumprir o período mínimo de isolamento nos próximos dias e ficará de fora do duelo de volta contra o Tricolor Gaúcho. Enquanto Kaio Jorge se apresentará nesta quinta-feira (10) à Seleção Brasileira Sub-20, que disputa um quadrangular com Bolívia, Chile e Peru, na Granja Comary. O atacante ficará de fora do duelo contra o Flamengo, neste domingo (13), pela 25ª rodada do Brasileirão, no estádio do Maracanã, e retornará para os 90 minutos finais das quartas da Liberta.

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