Kaio Jorge vê Santos 'vivo' em duelo de volta contra o Grêmio pela Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Mesmo após ter sofrido um gol de empate contra o Grêmio no último minuto, no 1 a 1, pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (09), o atacante Kaio Jorge vê o Santos vivo no jogo de ida, na próxima semana, na Vila Belmiro.

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O Menino da Vila foi o autor do tento santista, ainda no primeiro tempo, e também foi eleito o melhor jogador em campo.

- A gente está vivo na partida, próximo jogo em casa a gente vai com força máxima - disse o jogador após a partida. O atleta santista também comentou a ausência do seu companheiro de ataque, Soteldo, que sentiu sintomas de coronavírus na véspera da partida, realizou testes e testou positivo para a doença. Kaio confessou que o elenco do Peixe foi 'pego de surpresa' com o desfalque.

- Bem, a gente ficou bem triste, porque é um jogador importante pra gente e a gente foi pego de surpresa, ficamos sabendo quase pra subir no ônibus, mas a covid é contagiosa e ele precisou ser isolado - afirmou o ofensivo.