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Kaio Jorge tem lesão na coxa e está fora do clássico contra o Corinthians

Zagueiro Laércio também pode desfalcar o Peixe no confronto desta quarta-feira na Vila...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 16:36
Crédito: Kaio Jorge deve perder os últimos jogos do Campeonato Brasileiro (Fábio Lázaro/LANCE!
O torcedor santista recebeu uma péssima notícia na véspera do clássico contra o Corinthians. Foi detectada uma lesão na coxa do atacante Kaio Jorge e ele está fora do jogo desta quarta e deve perder o restante do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador lamentou nas suas redes sociais.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Infelizmente foi detectado uma lesão em minha coxa, mas logo logo KJ9 tá de volta, obrigado pelas mensagens de apoio! - escreveu Kaio Jorge.
Sem o atacante, o técnico Cuca tem dúvida para montar o time. Marcos Leonardo é o substituto natural e marcou nas últimas partidas. Mas reforçar o meio de campo também é opção. Assim, Jean Mota surge como favorito.Além de Kaio Jorge, Laércio também deve ser baixa. O zagueiro sofreu uma entorse no jogo contra o Coritiba e deve ficar fora do clássico. Soteldo, com incômodo na coxa, deve ir para o jogo.
Um possível Santos terá: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Soteldo; Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota) e Lucas Braga.
Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 19h, na Vila Belmiro. O clássico é visto como decisivo para as duas equipes na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe tem 50 pontos. O rival tem 49.

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