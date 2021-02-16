Kaio Jorge tem lesão na coxa e está fora do clássico contra o Corinthians

Crédito: Kaio Jorge deve perder os últimos jogos do Campeonato Brasileiro (Fábio Lázaro/LANCE!

O torcedor santista recebeu uma péssima notícia na véspera do clássico contra o Corinthians. Foi detectada uma lesão na coxa do atacante Kaio Jorge e ele está fora do jogo desta quarta e deve perder o restante do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador lamentou nas suas redes sociais.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Infelizmente foi detectado uma lesão em minha coxa, mas logo logo KJ9 tá de volta, obrigado pelas mensagens de apoio! - escreveu Kaio Jorge.

Sem o atacante, o técnico Cuca tem dúvida para montar o time. Marcos Leonardo é o substituto natural e marcou nas últimas partidas. Mas reforçar o meio de campo também é opção. Assim, Jean Mota surge como favorito.Além de Kaio Jorge, Laércio também deve ser baixa. O zagueiro sofreu uma entorse no jogo contra o Coritiba e deve ficar fora do clássico. Soteldo, com incômodo na coxa, deve ir para o jogo.

Um possível Santos terá: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Soteldo; Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota) e Lucas Braga.