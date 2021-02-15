Kaio Jorge sente a coxa e pode perder clássico com o Corinthians

Crédito: Kaio Jorge será avaliado novamente nesta terça-feira (Fábio Lázaro/LANCE!

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira e já iniciou sua preparação para o duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. O técnico Cuca pode ter problemas para montar a equipe e o principal deles é o atacante Kaio Jorge. O Menino da Vila sentiu a coxa na partida contra o Coritiba e terá que passar por exames de imagem para saber se existe lesão.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAlém dele, Soteldo e Laércio também são dúvidas, mas preocupam menos. Soteldo tem um incômodo na coxa, mas já vem convivendo com ele e jogado com uma proteção. O zagueiro sofreu uma entorse no jogo contra o Coritiba. Os dois também serão avaliados e a decisão sobre a utilização dos atletas deverá ser tomada nesta terça.