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futebol

Kaio Jorge sente a coxa e pode perder clássico com o Corinthians

Atacante seráa avaliado nesta terça. Soteldo e Laércio também são dúvidas...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 20:18

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 20:18

Crédito: Kaio Jorge será avaliado novamente nesta terça-feira (Fábio Lázaro/LANCE!
O Santos se reapresentou nesta segunda-feira e já iniciou sua preparação para o duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira. O técnico Cuca pode ter problemas para montar a equipe e o principal deles é o atacante Kaio Jorge. O Menino da Vila sentiu a coxa na partida contra o Coritiba e terá que passar por exames de imagem para saber se existe lesão.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAlém dele, Soteldo e Laércio também são dúvidas, mas preocupam menos. Soteldo tem um incômodo na coxa, mas já vem convivendo com ele e jogado com uma proteção. O zagueiro sofreu uma entorse no jogo contra o Coritiba. Os dois também serão avaliados e a decisão sobre a utilização dos atletas deverá ser tomada nesta terça.
Um possível Santos terá: João Paulo; Pará, Laércio (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry, Soteldo (Jean Mota); Marinho, Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Lucas Braga.Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 19h, na Vila Belmiro. O clássico é visto como decisivo para as duas equipes na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe tem 50 pontos. O rival tem 49.

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