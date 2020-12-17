Kaio Jorge relembra trajetória e enaltece a família após noite iluminada pelo Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Autor de dois dos quatro gols do Santos na goleada por 4 a 1 contra o Grêmio, no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, o atacante Kaio Jorge relembrou da infância e valorizou a família. O atleta chegou ao seu quinto gol na Libertadores e tornou-se artilheiro do Peixe na competição.

- Agradecer ao meu pai e minha mãe, tiveram que vender tudo no começo para eu estar aqui hoje. 2011 eu estava vendo a Libertadores do Santos, vendo o Neymar jogar pela televisão, e hoje posso estar aqui na Vila Belmiro ajudando o Santos - disse o jogador ao fim da partida.

O camisa 19 quase ficou de fora dos duelos pelas quartas de final da Libertadores. Convocado pela Seleção Sub-20 para a disputa de um torneio amistoso na Granja Comary, em Teresópolis, Kaio teve que ser liberado pela CBF, após pedido da diretoria santista, para atuar contra o Imortal.