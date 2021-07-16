Kaio Jorge marca, Santos vence na Vila Belmiro e larga na frente do Independiente pela Sul-Americana

Com um gol do atacante Kaio Jorge em sua volta ao time titular, o Santos venceu o Independiente por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, a equipe joga por um empate na partida de volta na próxima semana, na Argentina.
Antes do duelo de volta, o Santos encara o Red Bull Bragantino no próximo domingo, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo
O primeiro tempo começou bastante equilibrado. O Santos teve mais posse de bola, mas tinha dificuldade para encontrar espaços na marcação do Independiente, que levava perigo especialmente nas costas de Moraes no lado esquerdo da defesa do Santos.Sem encontrar espaços para infiltrar na área argentina, o Santos tentou arriscar de longe. Aos 19 minutos, Marinho chutou de fora da área, mas mandou por cima do gol. Aos 31, Kaio Jorge arriscou da entrada da área e o goleiro Sosa defendeu.
A melhor chance do Peixe no primeiro tempo saiu aos 39 minutos. Em contra-ataque, Marcos Guilherme tabelou com Kaio Jorge, arrancou pela esquerda e, da entrada da área, chutou colocado, mas o goleiro Sosa defendeu.
O Santos voltou com outra postura para o segundo tempo e teve três grandes chances em menos de 11 minutos. Na primeira, Gabriel Pirani recebeu de Kaio Jorge e chutou, mas a bola explodiu no peito do goleiro Sosa. Na sequência, foi a vez do atacante Marinho parar chute do goleiro Marinho. Aos 11 minutos, na melhor chance, Jean Mota cobrou escanteio da direita, Kaiky ganhou pelo alto e cabeceou, mas Sosa fez grande defesa e salvou o Independiente.O Santos seguiu na pressão. Aos 23 minutos, Moraes cruzou da esquerda, Marinho tentou a bicicleta, mas a bola passou raspando a trave. O gol saiu um minutos depois. Marinho recebeu na direita da área e deu um passe de três dedos para Marcos Guilherme, que chutou de primeira. O goleiro Sosa rebateu e Kaio Jorge, de volta ao time titular, apareceu para empurrar para o gol.
Após sofrer o gol, o Independiente tentou sair mais para o jogo. Aos 25 minutos, Silvio Romero recebeu na entrada da área e ajeitou para Roa, que bateu forte, mas João Paulo defendeu. Aos 29, Kaiky bobeou na saída de bola e Roa tentou novamente em chute da entrada da área, mas João Paulo fez grande defesa e salvou o Peixe.
Aos 35 minutos, o lateral-direito Pará errou um passe infantil, Silvio Romero avançou e tocou por cobertura na saída de João Paulo para marcar, mas o árbitro anulou por impedimento.
O time argentino seguiu na pressão. Aos 47 minutos, Silvio Romero cobrou falta da entrada da área e o goleiro João Paulo fez uma linda defesa para salvar o Peixe e garantir a vitória.FICHA TÉCNICASANTOS 1 X 0 INDEPENDIENTE
Data e hora: 15 de julho de 2021, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: Alexander Guzman e John Leon (COL)Árbitro de vídeo: Julio Bascuñan (CHI)Gols: Kaio Jorge, 24'/2ºTCartões amarelos: Kaiky e Carlos Sánchez (SAN), Lucas Rodríguez, Lucas González e Insaurralde (IND)SANTOS: João Paulo; Pará (Zanocelo, 37'/2ºT), Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota (Lucas Braga, 15'/2ºT) e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez, 15'/2ºT); Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge (Madson, 37'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
INDEPENDIENTE: Sosa; Bustos, Ostachuk, Insaurralde e Rodríguez; Blanco (Lucas González, 30'/2ºT) e Lucas Romero; Palacios (Brian Martinez, 30'/2ºT), Velasco (Herrera, 37'/2ºT) e Roa; Silvio Romero. Técnico: Julio César Falcioni.